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Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму - РИА Новости, 13.07.2022
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Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму
Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму - РИА Новости, 13.07.2022
Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму
Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, ЕС заплатит за санкции, введенные против России, заявил вице-премьер Румынии... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:38
2022-07-13T10:47
россия
румыния
экономика
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, ЕС заплатит за санкции, введенные против России, заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор."В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России... Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца войны… Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы", - заявил Хунор в эфире B1 TV. По его словам, конфликт на территории Украины будет длиться дольше, чем все думали, и это тоже отразится на Евросоюзе, но Хунор считает, что санкции все же нужно было ввести, поскольку "других рычагов влияния не было". Впрочем, вице-премьер Румынии считает, что его страна справится с проблемами в энергетике."Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке и, если мы не будем покупать, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество и за счет компенсации нам удалось бы пережить зиму", - добавил вице-премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
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россия, румыния, экономика, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
10:38 13.07.2022 (обновлено: 10:47 13.07.2022)
 
Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму

Вице-премьер Румынии Хунор: Евросоюз заплатит за санкции, введенные против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, ЕС заплатит за санкции, введенные против России, заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.
"В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России... Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца войны… Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы", - заявил Хунор в эфире B1 TV. По его словам, конфликт на территории Украины будет длиться дольше, чем все думали, и это тоже отразится на Евросоюзе, но Хунор считает, что санкции все же нужно было ввести, поскольку "других рычагов влияния не было". Впрочем, вице-премьер Румынии считает, что его страна справится с проблемами в энергетике.
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"Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке и, если мы не будем покупать, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество и за счет компенсации нам удалось бы пережить зиму", - добавил вице-премьер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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РоссияРумынияЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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