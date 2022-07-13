https://ria.ru/20220713/energetika-1802239542.html
Туркмения и ОАЭ обсудили расширение партнерства в сфере энергетики
Туркмения и ОАЭ обсудили расширение партнерства в сфере энергетики - РИА Новости, 13.07.2022
Туркмения и ОАЭ обсудили расширение партнерства в сфере энергетики
Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудил с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом аль-Мазруи вопросы расширения сотрудничества в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:38
2022-07-13T16:38
2022-07-13T16:38
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АШХАБАД, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудил с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом аль-Мазруи вопросы расширения сотрудничества в области энергетики и обеспечения энергетической безопасности, сообщает в среду туркменское внешнеполитическое ведомство.Министр энергетики ОАЭ прибыл в Ашхабад с рабочим визитом."Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Мередов и Сухейл Аль Мазруи отметили наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий. Также были обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана и ОАЭ в области рационального использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергетической безопасности", - говорится в сообщении.Министры отметили актуальность "зеленой экономики", обменялись мнениями по использованию устойчивой энергии и продвижению инновационных технологий в этой области.Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ООН.Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.
https://ria.ru/20220628/neft-1798660482.html
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цены на нефть, туркмения, оаэ, ашхабад, оон
Туркмения и ОАЭ обсудили расширение партнерства в сфере энергетики
Глава МИД Туркмении обсудил партнерство в энергетике с министром инфраструктуры ОАЭ