https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802121745.html
Путин ввел мораторий на штрафы за невозврат валюты из-за санкций
Путин ввел мораторий на штрафы за невозврат валюты из-за санкций - РИА Новости, 13.07.2022
Путин ввел мораторий на штрафы за невозврат валюты из-за санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года мораторий на применение административной ответственности в отношении... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:02
2022-07-13T10:02
2022-07-13T10:55
экономика
россия
госдума рф
валюта
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года мораторий на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства в связи с санкциями, в том числе за невозврат валюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку правительства РФ о введении моратория на применение административной ответственности за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с теми мерами ограничительного характера, которые принимают в отношении России, а также российских организаций и граждан недружественных стран, их союзов и объединений.Закон разрешает временно не применять в подобных случаях административную ответственность, предусмотренную ранее за осуществление незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору.При этом все находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц административные дела по всем подпадающим под мораторий правонарушениям, совершенным в этот период из-за ограничительных мер недружественных стран, должны быть прекращены. А если по таким делам уже приняты решения о наложении штрафов, то они не подлежат исполнению.
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экономика, россия, госдума рф, валюта, владимир путин
10:02 13.07.2022 (обновлено: 10:55 13.07.2022)
Путин ввел мораторий на штрафы за невозврат валюты из-за санкций
Путин подписал закон о моратории до 2023 года на штрафы за невозврат валюты из-за санкций
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит до конца 2022 года мораторий на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства в связи с санкциями, в том числе за невозврат валюты. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку правительства РФ о введении моратория на применение административной ответственности за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с теми мерами ограничительного характера, которые принимают в отношении России, а также российских организаций и граждан недружественных стран, их союзов и объединений.
Закон разрешает временно не применять в подобных случаях административную ответственность, предусмотренную ранее за осуществление незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору.
При этом все находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц административные дела по всем подпадающим под мораторий правонарушениям, совершенным в этот период из-за ограничительных мер недружественных стран, должны быть прекращены. А если по таким делам уже приняты решения о наложении штрафов, то они не подлежат исполнению.