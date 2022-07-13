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Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино" - РИА Новости, 13.07.2022
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Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино" - РИА Новости, 13.07.2022
Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:31
2022-07-13T19:31
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комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" поселился дубонос. Птица внесена в Надзорный список Красной книги Москвы как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении вид. Обыкновенный дубонос - небольшая птица размером со скворца, с толстым мощным клювом - с его помощью пернатые могут без особых усилий раскалывать твердые плоды дуба и даже лещины. Встретить дубоноса - большая удача. В основном эта осторожная птичка прячется в кронах деревьев, там же строит гнезда. Яйца у дубоноса необычной окраски: на желтовато-сером фоне синие пятна и завитушки", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зимнем меню птицы - плоды и косточки растений, в весеннем - почки и побеги, в летнем - насекомые, ими кормят птенцов. Дубоносы "однолюбы". Самец и самка вместе вскармливают птенцов, количество которых может достигать семи. Самец очень помогает самке в гнездовой период: приносит ей корм и подменяет при отлучках, а червяков птенцам приносят оба родителя.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество
19:31 13.07.2022
 

Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРедкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Редкий дубонос поселился в московском парке Кузьминки-Люблино - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" поселился дубонос. Птица внесена в Надзорный список Красной книги Москвы как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении вид. Обыкновенный дубонос - небольшая птица размером со скворца, с толстым мощным клювом - с его помощью пернатые могут без особых усилий раскалывать твердые плоды дуба и даже лещины. Встретить дубоноса - большая удача. В основном эта осторожная птичка прячется в кронах деревьев, там же строит гнезда. Яйца у дубоноса необычной окраски: на желтовато-сером фоне синие пятна и завитушки", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зимнем меню птицы - плоды и косточки растений, в весеннем - почки и побеги, в летнем - насекомые, ими кормят птенцов. Дубоносы "однолюбы". Самец и самка вместе вскармливают птенцов, количество которых может достигать семи. Самец очень помогает самке в гнездовой период: приносит ей корм и подменяет при отлучках, а червяков птенцам приносят оба родителя.
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