https://ria.ru/20220713/dubonos-1802281525.html

Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"

Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино" - РИА Новости, 13.07.2022

Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"

Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:31

2022-07-13T19:31

2022-07-13T19:31

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" поселился дубонос. Птица внесена в Надзорный список Красной книги Москвы как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении вид. Обыкновенный дубонос - небольшая птица размером со скворца, с толстым мощным клювом - с его помощью пернатые могут без особых усилий раскалывать твердые плоды дуба и даже лещины. Встретить дубоноса - большая удача. В основном эта осторожная птичка прячется в кронах деревьев, там же строит гнезда. Яйца у дубоноса необычной окраски: на желтовато-сером фоне синие пятна и завитушки", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зимнем меню птицы - плоды и косточки растений, в весеннем - почки и побеги, в летнем - насекомые, ими кормят птенцов. Дубоносы "однолюбы". Самец и самка вместе вскармливают птенцов, количество которых может достигать семи. Самец очень помогает самке в гнездовой период: приносит ей корм и подменяет при отлучках, а червяков птенцам приносят оба родителя.

https://realty.ria.ru/20220712/kuskovo-1801646720.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество