Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРедкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Редкий дубонос поселился в московском парке "Кузьминки-Люблино"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Редкая птица дубонос поселилась в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" поселился дубонос. Птица внесена в Надзорный список Красной книги Москвы как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении вид. Обыкновенный дубонос - небольшая птица размером со скворца, с толстым мощным клювом - с его помощью пернатые могут без особых усилий раскалывать твердые плоды дуба и даже лещины. Встретить дубоноса - большая удача. В основном эта осторожная птичка прячется в кронах деревьев, там же строит гнезда. Яйца у дубоноса необычной окраски: на желтовато-сером фоне синие пятна и завитушки", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зимнем меню птицы - плоды и косточки растений, в весеннем - почки и побеги, в летнем - насекомые, ими кормят птенцов. Дубоносы "однолюбы". Самец и самка вместе вскармливают птенцов, количество которых может достигать семи. Самец очень помогает самке в гнездовой период: приносит ей корм и подменяет при отлучках, а червяков птенцам приносят оба родителя.