https://ria.ru/20220713/draka-1802261800.html

В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе

В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе - РИА Новости, 13.07.2022

В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 29 жителей Заинска о массовой драке в кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:03

2022-07-13T18:03

2022-07-13T18:03

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 29 жителей Заинска о массовой драке в кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Завершено расследование уголовного дела в отношении 29 жителей города Заинска 1988-2004 годов рождения, пятеро из которых на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "хулиганство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 1 августа 2021 года в одном из кафе по улице Ленина в Заинске между двумя обвиняемыми из-за малозначительного повода произошел конфликт, переросший в драку. В дальнейшем к месту происшествия прибыли их знакомые - несколько десятков человек, после чего между сторонами конфликта произошла массовая драка с использованием металлических стульев, бутылок, ножей и других предметов. В результате несколько человек, в том числе посетители кафе, получили травмы.Были установлены 29 участников драки. Уголовное преследование в отношении остальных выделено в отдельное производство. В отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20220713/kovdor-1802259726.html

https://ria.ru/20220712/simvolika-1801950424.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)