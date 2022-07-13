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В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе - РИА Новости, 13.07.2022
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В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе
В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе - РИА Новости, 13.07.2022
В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 29 жителей Заинска о массовой драке в кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:03
2022-07-13T18:03
россия
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 29 жителей Заинска о массовой драке в кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Завершено расследование уголовного дела в отношении 29 жителей города Заинска 1988-2004 годов рождения, пятеро из которых на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "хулиганство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 1 августа 2021 года в одном из кафе по улице Ленина в Заинске между двумя обвиняемыми из-за малозначительного повода произошел конфликт, переросший в драку. В дальнейшем к месту происшествия прибыли их знакомые - несколько десятков человек, после чего между сторонами конфликта произошла массовая драка с использованием металлических стульев, бутылок, ножей и других предметов. В результате несколько человек, в том числе посетители кафе, получили травмы.Были установлены 29 участников драки. Уголовное преследование в отношении остальных выделено в отдельное производство. В отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20220713/kovdor-1802259726.html
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россия
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россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
18:03 13.07.2022
 
В Татарстане будут судить участников массовой драки в кафе

В Татарстане 29 участников массовой драки в кафе предстанут перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 29 жителей Заинска о массовой драке в кафе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29 жителей города Заинска 1988-2004 годов рождения, пятеро из которых на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "хулиганство", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, ночью 1 августа 2021 года в одном из кафе по улице Ленина в Заинске между двумя обвиняемыми из-за малозначительного повода произошел конфликт, переросший в драку. В дальнейшем к месту происшествия прибыли их знакомые - несколько десятков человек, после чего между сторонами конфликта произошла массовая драка с использованием металлических стульев, бутылок, ножей и других предметов. В результате несколько человек, в том числе посетители кафе, получили травмы.
Были установлены 29 участников драки. Уголовное преследование в отношении остальных выделено в отдельное производство. В отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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РоссияПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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