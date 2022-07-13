23:54 13.07.2022 (обновлено: 00:23 14.07.2022)
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра по Донецку
Результаты обстрелов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в 23.33 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:33 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.