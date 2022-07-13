https://ria.ru/20220713/donetsk-1802315181.html

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 23.33 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-13T23:54

2022-07-13T23:54

2022-07-14T00:23

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска в 23.33 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

кировский район

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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато