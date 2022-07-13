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При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 13.07.2022
При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено здание больницы, сообщил мэр... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:03
2022-07-13T19:03
2022-07-13T19:03
в мире
донецк (днр)
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донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено здание больницы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате вечернего обстрела ранения получили трое мирных граждан. Их анкетные данные устанавливаются. По адресу улице Одинцова, 19 - повреждено здание больницы. Осколками побит фасад здания и остекление окон", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о шести обстрелах Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров.
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донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле пострадали три мирных жителя, повреждена больница