https://ria.ru/20220713/donetsk-1802274473.html

При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя

При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 13.07.2022

При обстреле Донецка пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено здание больницы, сообщил мэр... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:03

2022-07-13T19:03

2022-07-13T19:03

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, повреждено здание больницы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате вечернего обстрела ранения получили трое мирных граждан. Их анкетные данные устанавливаются. По адресу улице Одинцова, 19 - повреждено здание больницы. Осколками побит фасад здания и остекление окон", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о шести обстрелах Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк