https://ria.ru/20220713/donbass-1802133491.html

Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров

Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров

Украинские войска обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:59

2022-07-13T10:59

2022-07-13T11:02

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол