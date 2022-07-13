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Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров
Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров
Украинские войска обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:59
2022-07-13T10:59
2022-07-13T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты 6/7 в Горловке, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол
10:59 13.07.2022 (обновлено: 11:02 13.07.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке 12 мин калибра 120 миллиметров
СЦКК в ДНР: украинские войска обстреляли Горловку 12 минами калибра 120 миллиметров