https://ria.ru/20220713/donbass-1802129400.html

В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками

В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 13.07.2022

В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками

Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:36

2022-07-13T10:36

2022-07-13T10:38

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается, ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина