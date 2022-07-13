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В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/donbass-1802129400.html
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 13.07.2022
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками
Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:36
2022-07-13T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается, ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:36 13.07.2022 (обновлено: 10:38 13.07.2022)
 
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела
Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник СЦКК у здания, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) обесточены населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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