https://ria.ru/20220713/donbass-1802129400.html
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками - РИА Новости, 13.07.2022
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками
Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:36
2022-07-13T10:36
2022-07-13T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783898002_0:264:3171:2047_1920x0_80_0_0_4a2c4a22582343bac6f34ea04b041d97.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается, ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783898002_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9e114f319e2fac10fd1b7aea37492a2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
10:36 13.07.2022 (обновлено: 10:38 13.07.2022)
В ДНР три населенных пункта обесточены после обстрелов украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены после обстрелов ВСУ