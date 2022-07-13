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Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:05

2022-07-13T10:05

2022-07-13T10:22

специальная военная операция на украине

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украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее, в четверг в 9.30 украинские войска, по данным представительства, выпустили по Новоселовке пять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины