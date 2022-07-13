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Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:05
2022-07-13T10:05
2022-07-13T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее, в четверг в 9.30 украинские войска, по данным представительства, выпустили по Новоселовке пять ракет из РСЗО "Град".
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
10:05 13.07.2022 (обновлено: 10:22 13.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Новоселовку в ДНР
СЦКК в ДНР: украинские войска обстреляли Новоселовку снарядами калибра 152 миллиметра