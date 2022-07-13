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В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - РИА Новости, 13.07.2022
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В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - РИА Новости, 13.07.2022
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс
Депутаты "СР-ЗП" внесли в Думу проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - на основе правил Евразийского экономического союза, сообщил лидер партии... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:30
2022-07-13T09:57
в мире
россия
михаил мишустин
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутаты "СР-ЗП" внесли в Думу проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - на основе правил Евразийского экономического союза, сообщил лидер партии Сергей Миронов.Парламентарий отметил, что в конце мая направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой навести порядок на таможне с перемещением грузов в Донбасс.Во всех регионах активисты "СР-ЗП" и молодёжного отделения партии собирали гуманитарную помощь, средства на приобретение раций и бронежилетов, покупали их, но таможня грузы не пропускала, сообщил он."Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было. Ситуацию можно было квалифицировать как самый настоящий саботаж", - отметил Миронов.Часть проблем на сегодняшний день решена, но для ускорения интеграции с ДНР и ЛНР депутаты думской фракции "СР-ЗП" подготовили этот законопроект."По нашему мнению, ввоз и вывоз товаров из России, ДНР и ЛНР должен проводиться на основе правил Евразийского экономического союза. Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощённой процедуре. Для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет", - рассказал Миронов.Также он отметил, что особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов."В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, необходимо принять наш законопроект о введении упрощённого порядка досмотра грузов", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220711/gosduma-1801777873.html
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в мире, россия, михаил мишустин, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, евразийский экономический союз
09:30 13.07.2022 (обновлено: 09:57 13.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс

Глава "СР-ЗП" Миронов: в ГД внесен проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутаты "СР-ЗП" внесли в Думу проект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс - на основе правил Евразийского экономического союза, сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Парламентарий отметил, что в конце мая направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой навести порядок на таможне с перемещением грузов в Донбасс.
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"Мы считаем, что таможенный контроль должен проводиться на основе правил Евразийского экономического союза, то есть в упрощённом порядке", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Во всех регионах активисты "СР-ЗП" и молодёжного отделения партии собирали гуманитарную помощь, средства на приобретение раций и бронежилетов, покупали их, но таможня грузы не пропускала, сообщил он.
"Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было. Ситуацию можно было квалифицировать как самый настоящий саботаж", - отметил Миронов.
Часть проблем на сегодняшний день решена, но для ускорения интеграции с ДНР и ЛНР депутаты думской фракции "СР-ЗП" подготовили этот законопроект.
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"По нашему мнению, ввоз и вывоз товаров из России, ДНР и ЛНР должен проводиться на основе правил Евразийского экономического союза. Эти правила не предполагают вскрытия гражданских грузов, а таможенный контроль в этом случае проводится по упрощённой процедуре. Для пересечения границы сопровождающему будет достаточно показать сотруднику таможенной службы документы на перевозку груза, и никаких проблем с пересечением границы не возникнет", - рассказал Миронов.
Также он отметил, что особенно важно упростить правила пересечения границы для сокращения времени доставки в Донбасс продовольствия и медикаментов.
"В ДНР и ЛНР с нетерпением ждут помощи из России, и, честно говоря, люди не понимают, почему внутренние правила российской таможни тормозят всю логистику. Для восстановления территорий нужна российская помощь, и чтобы ускорить интеграцию с ДНР и ЛНР, необходимо принять наш законопроект о введении упрощённого порядка досмотра грузов", - добавил парламентарий.
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