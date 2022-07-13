Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/donbass-1802107021.html
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:53
2022-07-13T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775664165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e362cf4910a5ed6b0d9fffe54982e05.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Позднее он сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.Он отметил, что украинские войска применяют одну и ту же тактику "и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР"."Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет" многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО направляя удары по мирным объектам и городам - это тактика террористов", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775664165_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_eb279583aa076d74e574417f24c13847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, сцкк
08:53 13.07.2022 (обновлено: 09:08 13.07.2022)
 
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску

Глава представительства ЛНР: ПВО сбило большую часть ракет, но есть возгорания в городе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК в ЛНР
Сотрудник СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник СЦКК в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Позднее он сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Украинские бандформирования сегодня ночью выпустили по Луганску сразу 9 ракет РСЗО пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов. Точные данные ущерба и разрушений СЦКК ЛНР (представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - ред.) соберёт уже в ближайшие часы", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Он отметил, что украинские войска применяют одну и ту же тактику "и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР".
"Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет" многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО направляя удары по мирным объектам и городам - это тактика террористов", - написал он.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала