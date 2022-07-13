08:53 13.07.2022 (обновлено: 09:08 13.07.2022)
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску
Глава представительства ЛНР: ПВО сбило большую часть ракет, но есть возгорания в городе
Сотрудник СЦКК в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Позднее он сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
"Украинские бандформирования сегодня ночью выпустили по Луганску сразу 9 ракет РСЗО пытаясь пробить защиту ПВО полумиллионного мирного города. Большинство выпущенных ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов. Точные данные ущерба и разрушений СЦКК ЛНР (представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - ред.) соберёт уже в ближайшие часы", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Он отметил, что украинские войска применяют одну и ту же тактику "и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР".
"Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет" многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО направляя удары по мирным объектам и городам - это тактика террористов", - написал он.