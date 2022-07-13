https://ria.ru/20220713/donbass-1802107021.html

В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску

В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022

В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:53

2022-07-13T08:53

2022-07-13T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775664165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e362cf4910a5ed6b0d9fffe54982e05.jpg

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что большинство из 9 выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбиты, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Позднее он сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.Он отметил, что украинские войска применяют одну и ту же тактику "и в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР"."Не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя, проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет" многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО направляя удары по мирным объектам и городам - это тактика террористов", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, сцкк