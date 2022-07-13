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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:31
2022-07-13T08:31
2022-07-13T08:37
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
08:31 13.07.2022 (обновлено: 08:37 13.07.2022)
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
СЦКК в ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра