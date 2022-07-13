https://ria.ru/20220713/donbass-1802105097.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 7.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:27
2022-07-13T08:27
2022-07-13T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.По данным представительства, украинские войска также обстреляли в 7.10 Горловку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров. В 7.36 обстрелу подверглась Ясиноватая, было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
горловка
ясиноватая
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, ясиноватая
08:27 13.07.2022 (обновлено: 08:28 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Пантелеймоновке