https://ria.ru/20220713/donbass-1802105097.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 7.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:27

2022-07-13T08:27

2022-07-13T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.20 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Пантелеймоновке в ДНР, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.По данным представительства, украинские войска также обстреляли в 7.10 Горловку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров. В 7.36 обстрелу подверглась Ясиноватая, было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

горловка

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, ясиноватая