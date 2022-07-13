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Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/donbass-1802104948.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска за 10 минут выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, Ясиноватой и Новобахмутовке в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:23
2022-07-13T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
ясиноватая
стирол
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, Ясиноватой и Новобахмутовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, стирол
08:23 13.07.2022 (обновлено: 08:48 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по трем населенным пунктам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, Ясиноватой и Новобахмутовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 07:55 – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 07:55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЯсиноватаяСтирол
 
 
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