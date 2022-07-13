https://ria.ru/20220713/dnr-1802307720.html

Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке

Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке

Украинские войска вечером в среду выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:19

2022-07-13T22:19

2022-07-13T23:27

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 20.55 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки, поселок Ясиновка): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщили в представительстве республики."Ураган" - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров.Позднее в представительстве ДНР сообщили, что в результате обстрела Макеевки пострадал мирный житель - мужчина 1962 года рождения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика