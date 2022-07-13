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Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке
Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке
Украинские войска вечером в среду выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:19
2022-07-13T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 20.55 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки, поселок Ясиновка): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщили в представительстве республики."Ураган" - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров.Позднее в представительстве ДНР сообщили, что в результате обстрела Макеевки пострадал мирный житель - мужчина 1962 года рождения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика
22:19 13.07.2022 (обновлено: 23:27 13.07.2022)
 
Украинские войска выпустили две ракеты из "Урагана" по Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в среду выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 20.55 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки, поселок Ясиновка): выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщили в представительстве республики.
"Ураган" - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров.
Позднее в представительстве ДНР сообщили, что в результате обстрела Макеевки пострадал мирный житель - мужчина 1962 года рождения.
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