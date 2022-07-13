https://ria.ru/20220713/dnr-1802243592.html
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин
Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:50
2022-07-13T16:50
2022-07-13T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."Наши подразделения предпринимают всё необходимые меры для того, чтобы продолжить освобождение Донецкой Народной республики. Тем более, что на данный момент союзные усилия сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики ", - сказал Пушилин.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
16:50 13.07.2022 (обновлено: 17:00 13.07.2022)
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении ДНР