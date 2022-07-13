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Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/dnr-1802243592.html
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин
Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:50
2022-07-13T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."Наши подразделения предпринимают всё необходимые меры для того, чтобы продолжить освобождение Донецкой Народной республики. Тем более, что на данный момент союзные усилия сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики ", - сказал Пушилин.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, ситуация в днр и лнр
16:50 13.07.2022 (обновлено: 17:00 13.07.2022)
 
Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши подразделения предпринимают всё необходимые меры для того, чтобы продолжить освобождение Донецкой Народной республики. Тем более, что на данный момент союзные усилия сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики ", - сказал Пушилин.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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