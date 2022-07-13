https://ria.ru/20220713/dnr-1802243592.html

Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин

Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022

Союзные подразделения нацелены на освобождение ДНР, заявил Пушилин

Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:50

2022-07-13T16:50

2022-07-13T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Усилия союзных подразделений сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."Наши подразделения предпринимают всё необходимые меры для того, чтобы продолжить освобождение Донецкой Народной республики. Тем более, что на данный момент союзные усилия сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной республики ", - сказал Пушилин.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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