https://ria.ru/20220713/dnr-1802215953.html

ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 13.07.2022

ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска в 14.45 среды выпустили по населенному пункту Доломитное шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:28

2022-07-13T15:28

2022-07-13T15:28

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в 14.45 среды выпустили по населенному пункту Доломитное шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, киев, нато