ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному шесть снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в 14.45 среды выпустили по населенному пункту Доломитное шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных украинских формирований) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.