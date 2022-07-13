https://ria.ru/20220713/dnr-1802171122.html
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 140 боеприпасов
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 140 боеприпасов - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 140 боеприпасов
Украинские войска за сегодняшний день выпустили 140 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:03
2022-07-13T13:03
2022-07-13T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за сегодняшний день выпустили 140 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 12.45 (совпадает с мск) противник выпустил 140 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:03 13.07.2022 (обновлено: 13:10 13.07.2022)
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 140 боеприпасов
ДНР: ВСУ с начала суток выпустили по республике 140 боеприпасов, включая "Град"