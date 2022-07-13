https://ria.ru/20220713/dno-1802282904.html
Спасатели в третий раз проверили дно водоемов Москвы в зонах купания
Спасатели в третий раз проверили дно водоемов Москвы в зонах купания - РИА Новости, 13.07.2022
Спасатели в третий раз проверили дно водоемов Москвы в зонах купания
Столичные спасатели трижды провели проверку дна водоемов в зонах отдыха с купанием, сообщили в Tеlegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:35
2022-07-13T19:35
2022-07-13T19:35
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московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
городское хозяйство москвы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
комплекс городского хозяйства москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Столичные спасатели трижды провели проверку дна водоемов в зонах отдыха с купанием, сообщили в Tеlegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Столичные спасатели в третий раз проводят обследование дна водоемов. Ежегодно перед купальным сезоном и в его разгар водолазы московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах тщательно обследуют дно водоемов в зонах отдыха с купанием", - говорится в сообщении.Отмечается, что первые два этапа прошли весной: в апреле выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора, а в мае очистку повторили.Также в июле специалисты еще раз провели обследование, чтобы извлечь мусор, который мог скопиться за купальный сезон. Мелкий мусор убирается с помощью специальной сетки с небольшими ячейками, а крупный – вручную."Еще раз напоминаем: выбирайте для купания только разрешенные для этого водоемы. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно, а качество воды проверено Роспотребнадзором", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220628/moskva-1798815788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс), городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), комплекс городского хозяйства москвы, москва, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Столичные спасатели трижды провели проверку дна водоемов в зонах отдыха с купанием, сообщили в Tеlegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Столичные спасатели в третий раз проводят обследование дна водоемов. Ежегодно перед купальным сезоном и в его разгар водолазы московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах тщательно обследуют дно водоемов в зонах отдыха с купанием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые два этапа прошли весной: в апреле выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора, а в мае очистку повторили.
Также в июле специалисты еще раз провели обследование, чтобы извлечь мусор, который мог скопиться за купальный сезон. Мелкий мусор убирается с помощью специальной сетки с небольшими ячейками, а крупный – вручную.
"Еще раз напоминаем: выбирайте для купания только разрешенные для этого водоемы. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно, а качество воды проверено Роспотребнадзором
", - добавили в сообщении.