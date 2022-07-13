https://ria.ru/20220713/diversiya-1802295237.html
В Херсонской области предотвратили диверсию на энергетических объектах
В Херсонской области предотвратили диверсию на энергетических объектах - РИА Новости, 13.07.2022
В Херсонской области предотвратили диверсию на энергетических объектах
Киев попытался устроить диверсию в Херсонской области, заставив сотрудников и охрану оставить энергетические объекты, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:38
2022-07-13T20:38
2022-07-13T21:54
жкх
крымэнерго
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Киев попытался устроить диверсию в Херсонской области, заставив сотрудников и охрану оставить энергетические объекты, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Вечером 13 июля сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины покинули рабочие места, испугавшись угроз киевских властей. Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона — вплоть до полного отключения электричества", — написал он.Резервные бригады "Крымэнерго" взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану. Сейчас угрозу обесточивания устранили, подчеркнул Сальдо.Ранее в среду глава ВГА заявил, что украинские военные из-за постоянных поражений на полях сражений перешли к тактике ракетных ударов по населенным пунктам для запугивания мирных граждан.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220712/kherson-1801902342.html
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801622911.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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жкх, крымэнерго, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , россия, украина, владимир путин, кирилл стремоусов
20:38 13.07.2022 (обновлено: 21:54 13.07.2022)
В Херсонской области предотвратили диверсию на энергетических объектах
Глава Херсонской ВГА Сальдо сообщил о предотвращении киевской диверсии на энергообъектах