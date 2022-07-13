11:52 13.07.2022 (обновлено: 12:35 13.07.2022)
В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов
В Харьковской области ВС России ликвидировали переброшенную из Киева диверсионную группу
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост Вооруженных сил России в Харьковской области
Блокпост Вооруженных сил России в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны.
"В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен", — говорится в сводке.
В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования по территории судостроительного завода в Николаеве. При этом были уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка". А на востоке города, в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады — около 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десятка автомобилей.
Кроме того, в ДНР, в районе города Константиновка, уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган".
Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 11 пунктам управления, артиллерийским позициям в 102 районах и по живой силе и военной технике в 123 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.