https://ria.ru/20220713/diversanty-1802145262.html

В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов - РИА Новости, 13.07.2022

В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:52

2022-07-13T11:52

2022-07-13T12:35

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны."В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен", — говорится в сводке.В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования по территории судостроительного завода в Николаеве. При этом были уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка". А на востоке города, в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады — около 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десятка автомобилей.Кроме того, в ДНР, в районе города Константиновка, уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган".Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 11 пунктам управления, артиллерийским позициям в 102 районах и по живой силе и военной технике в 123 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220713/uragan-1802092731.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область