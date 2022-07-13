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В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/diversanty-1802145262.html
В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов
В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов - РИА Новости, 13.07.2022
В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов
Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:52
2022-07-13T12:35
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны."В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен", — говорится в сводке.В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования по территории судостроительного завода в Николаеве. При этом были уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка". А на востоке города, в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады — около 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десятка автомобилей.Кроме того, в ДНР, в районе города Константиновка, уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган".Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 11 пунктам управления, артиллерийским позициям в 102 районах и по живой силе и военной технике в 123 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220713/uragan-1802092731.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
11:52 13.07.2022 (обновлено: 12:35 13.07.2022)
 
В Харьковской области ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов

В Харьковской области ВС России ликвидировали переброшенную из Киева диверсионную группу

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост Вооруженных сил России в Харьковской области
Блокпост Вооруженных сил России в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост Вооруженных сил России в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили под Харьковом пять украинских диверсантов и еще десять взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны.
"В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен", — говорится в сводке.
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
02:03Специальная военная операция на Украине
Появились кадры работы российской РСЗО "Ураган" в ДНР
В ведомстве добавили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. Так, российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования по территории судостроительного завода в Николаеве. При этом были уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка". А на востоке города, в пункте временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады — около 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше десятка автомобилей.
Кроме того, в ДНР, в районе города Константиновка, уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган".
Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 11 пунктам управления, артиллерийским позициям в 102 районах и по живой силе и военной технике в 123 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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