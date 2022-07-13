https://ria.ru/20220713/dipotnosheniya-1802089250.html

ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник

ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник - РИА Новости, 13.07.2022

ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник

ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:21

2022-07-13T00:21

2022-07-13T00:21

в мире

луганская народная республика

сирия

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ."Да, конечно", - сказал он российским и иностранным журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта", - добавил глава ЛНР.По словам Пасечника, в ЛНР очень благодарны руководству и народу Сирии за готовность признать республику. "Для нас это на самом деле очень важно, потому что когда мы признаны, мы чувствуем себя полноценным членами всего мирового сообщества", - указал он.

https://ria.ru/20220704/granitsy-1800072033.html

луганская народная республика

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, сирия