https://ria.ru/20220713/dipotnosheniya-1802089250.html
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник - РИА Новости, 13.07.2022
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:21
2022-07-13T00:21
2022-07-13T00:21
в мире
луганская народная республика
сирия
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ."Да, конечно", - сказал он российским и иностранным журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта", - добавил глава ЛНР.По словам Пасечника, в ЛНР очень благодарны руководству и народу Сирии за готовность признать республику. "Для нас это на самом деле очень важно, потому что когда мы признаны, мы чувствуем себя полноценным членами всего мирового сообщества", - указал он.
https://ria.ru/20220704/granitsy-1800072033.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сирия
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: республика рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией