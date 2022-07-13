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ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник - РИА Новости, 13.07.2022
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ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник - РИА Новости, 13.07.2022
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T00:21
2022-07-13T00:21
в мире
луганская народная республика
сирия
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ."Да, конечно", - сказал он российским и иностранным журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта", - добавил глава ЛНР.По словам Пасечника, в ЛНР очень благодарны руководству и народу Сирии за готовность признать республику. "Для нас это на самом деле очень важно, потому что когда мы признаны, мы чувствуем себя полноценным членами всего мирового сообщества", - указал он.
https://ria.ru/20220704/granitsy-1800072033.html
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в мире, луганская народная республика, сирия
00:21 13.07.2022
 
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: республика рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией, заявил во вторник глава республики Леонид Пасечник участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.
"Да, конечно", - сказал он российским и иностранным журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Насколько я знаю, руководство Сирии выразило готовность признать Луганскую Народную Республику. Поэтому как только будут проведены соответствующие переговоры, мы, наверное, приступим к реализации данного проекта", - добавил глава ЛНР.
По словам Пасечника, в ЛНР очень благодарны руководству и народу Сирии за готовность признать республику. "Для нас это на самом деле очень важно, потому что когда мы признаны, мы чувствуем себя полноценным членами всего мирового сообщества", - указал он.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:45Специальная военная операция на Украине
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В миреЛуганская Народная РеспубликаСирия
 
 
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