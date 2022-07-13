https://ria.ru/20220713/deltalet-1802192639.html

В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом

В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом - РИА Новости, 13.07.2022

В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом

Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:22

2022-07-13T14:22

2022-07-13T14:22

происшествия

россия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Уточняется, что Осташковским межрайонным следственным отделом изначально было организовано проведение доследственной проверки по поступившему 9 июля сообщению о безвестном исчезновении мужчины, который пропал при управлении дельталетом над озером Селигер."В ходе осуществления поисковых мероприятий 12 июля тело мужчины обнаружено в озере Селигер Осташковского городского округа Тверской области. Обстоятельства его гибели будут устанавливаться следователем Следственного комитета в ходе доследственной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220702/vertolet-1799764087.html

россия

тверская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)