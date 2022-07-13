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В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом - РИА Новости, 13.07.2022
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В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом - РИА Новости, 13.07.2022
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом
Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:22
2022-07-13T14:22
происшествия
россия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Уточняется, что Осташковским межрайонным следственным отделом изначально было организовано проведение доследственной проверки по поступившему 9 июля сообщению о безвестном исчезновении мужчины, который пропал при управлении дельталетом над озером Селигер."В ходе осуществления поисковых мероприятий 12 июля тело мужчины обнаружено в озере Селигер Осташковского городского округа Тверской области. Обстоятельства его гибели будут устанавливаться следователем Следственного комитета в ходе доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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россия
тверская область
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происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:22 13.07.2022
 
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом

В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего 9 июля при управлении дельталетом

© РИА Новости / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкВид на город Осташков с озера Селигер
Вид на город Осташков с озера Селигер - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в фотобанк
Вид на город Осташков с озера Селигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Уточняется, что Осташковским межрайонным следственным отделом изначально было организовано проведение доследственной проверки по поступившему 9 июля сообщению о безвестном исчезновении мужчины, который пропал при управлении дельталетом над озером Селигер.
"В ходе осуществления поисковых мероприятий 12 июля тело мужчины обнаружено в озере Селигер Осташковского городского округа Тверской области. Обстоятельства его гибели будут устанавливаться следователем Следственного комитета в ходе доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
 
ПроисшествияРоссияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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