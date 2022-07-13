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В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом - РИА Новости, 13.07.2022
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом
Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:22
2022-07-13T14:22
2022-07-13T14:22
происшествия
россия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Уточняется, что Осташковским межрайонным следственным отделом изначально было организовано проведение доследственной проверки по поступившему 9 июля сообщению о безвестном исчезновении мужчины, который пропал при управлении дельталетом над озером Селигер."В ходе осуществления поисковых мероприятий 12 июля тело мужчины обнаружено в озере Селигер Осташковского городского округа Тверской области. Обстоятельства его гибели будут устанавливаться следователем Следственного комитета в ходе доследственной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220702/vertolet-1799764087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего при управлении дельталетом
В Селигере нашли тело мужчины, пропавшего 9 июля при управлении дельталетом