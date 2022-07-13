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Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в хабаровском поселке - РИА Новости, 13.07.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220713/degtyarev-1802159181.html
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в хабаровском поселке
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в хабаровском поселке - РИА Новости, 13.07.2022
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в хабаровском поселке
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал сданный после капитального ремонта стационар филиала районной больницы в поселке Хор. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:26
2022-07-13T12:36
хабаровский край
общество
здоровье - общество
хабаровский район
константиновка
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал сданный после капитального ремонта стационар филиала районной больницы в поселке Хор.Губернатор региона в среду прибыл с рабочей поездкой в район имени Лазо."Рад за пациентов стационара филиала районной больницы в поселке Хор. Убедился, что капремонт, который мы инициировали здесь по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сделан хорошо. 65 миллионов рублей потрачены с умом. Теперь здание больницы, которое было построено в 1971 году и до сегодняшнего времени ни разу не ремонтировалось, приведено в полный порядок", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после осмотра медучреждения.В больнице заменили крышу, электропроводку, водоснабжение, отопление, канализацию, поменяли окна и двери. Также проведена перепланировка помещений в соответствии с санитарными правилами, так как здание – бывший санаторий. На средства регионального бюджета обновили мебель.По данным краевого правительства, в этом филиале районной больницы обслуживаются около 8,8 тысячи человек. В стационаре расположилось терапевтическое и паллиативное отделения на 35 коек, а также дневной стационар с физиокабинетом."Сейчас для пребывания пациентов и работы медицинского персонала созданы комфортные условия. В таких кабинетах приятно работать. Помимо ремонта, медорганизацию дооснастили оборудованием - 26 единиц. В их числе аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, подъемники для пациентов и так далее. Создание достойных условий для пребывания пациентов – одна из приоритетных задач министерства здравоохранения края", - отметил Дегтярев.В прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капитальный ремонт амбулатории села Вознесенское Амурской ЦРБ и детской поликлиники Троицкой ЦРБ. В текущем году планируется строительство и реконструкция 10 объектов на общую сумму 424 миллиона рублей, также сдать фельдшерско-акушерский пункт в селе Константиновка Хабаровского района, закупить 257 единиц медицинского оборудования и 26 автомобилей для районных больниц.
https://ria.ru/20220630/poliklinika-1799186560.html
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общество, здоровье - общество, хабаровский район, константиновка, михаил дегтярев
12:26 13.07.2022 (обновлено: 12:36 13.07.2022)
 
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в хабаровском поселке

Хабаровский глава Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хор

© Фото : Пресс-служба правительства Хабаровского краяДегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хабаровского края
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал сданный после капитального ремонта стационар филиала районной больницы в поселке Хор.
Губернатор региона в среду прибыл с рабочей поездкой в район имени Лазо.
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"Рад за пациентов стационара филиала районной больницы в поселке Хор. Убедился, что капремонт, который мы инициировали здесь по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сделан хорошо. 65 миллионов рублей потрачены с умом. Теперь здание больницы, которое было построено в 1971 году и до сегодняшнего времени ни разу не ремонтировалось, приведено в полный порядок", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после осмотра медучреждения.
В больнице заменили крышу, электропроводку, водоснабжение, отопление, канализацию, поменяли окна и двери. Также проведена перепланировка помещений в соответствии с санитарными правилами, так как здание – бывший санаторий. На средства регионального бюджета обновили мебель.
© Фото : Пресс-служба правительства Хабаровского краяДегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хабаровского края
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Хабаровского края
Дегтярев после капремонта открыл стационар больницы в поселке Хабаровского края
По данным краевого правительства, в этом филиале районной больницы обслуживаются около 8,8 тысячи человек. В стационаре расположилось терапевтическое и паллиативное отделения на 35 коек, а также дневной стационар с физиокабинетом.
"Сейчас для пребывания пациентов и работы медицинского персонала созданы комфортные условия. В таких кабинетах приятно работать. Помимо ремонта, медорганизацию дооснастили оборудованием - 26 единиц. В их числе аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, подъемники для пациентов и так далее. Создание достойных условий для пребывания пациентов – одна из приоритетных задач министерства здравоохранения края", - отметил Дегтярев.
В прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капитальный ремонт амбулатории села Вознесенское Амурской ЦРБ и детской поликлиники Троицкой ЦРБ. В текущем году планируется строительство и реконструкция 10 объектов на общую сумму 424 миллиона рублей, также сдать фельдшерско-акушерский пункт в селе Константиновка Хабаровского района, закупить 257 единиц медицинского оборудования и 26 автомобилей для районных больниц.
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