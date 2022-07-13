https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html
Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России
Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России - РИА Новости, 13.07.2022
Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России
В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:10
2022-07-13T02:10
2022-07-13T10:44
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение о том, почему новая волна COVID-19 пришла в Евросоюз, а в России ее пока нет.По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет. В частности, коронавирус активно распространяется в некоторых странах Европы. Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, считает Болибок.В России пока не сложились условия для новой вспышки COVID-19, полагает врач."Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре — декабре 2021 года была массовая вакцинация и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни", — пояснил Болибок.Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет, продолжил он. А естественный иммунитет к COVID-19, возникший у многих россиян в период распространения омикрон-штамма, может существенно снизиться к сентябрю, прогнозирует врач."У нас несколько позже была волна "омикрона", пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю", — сказал Болибок.Особенности снижения иммунитета к коронавирусной инфекции могут привести к тому, что россияне столкнутся с "двугорбой" волной COVID-19, добавил врач.COVID-19 остается опасным для жизни заболеванием, и единственная надежная защита от него — это вакцинация, заключил врач.
https://ria.ru/20220712/koronavirus-1802048761.html
https://ria.ru/20220712/zabolevaemost-1801846222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:10 13.07.2022 (обновлено: 10:44 13.07.2022)
Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России
Врач Болибок спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России из-за снижения иммунитета
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью
радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение о том, почему новая волна COVID-19 пришла в Евросоюз, а в России ее пока нет.
По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет. В частности, коронавирус активно распространяется в некоторых странах Европы. Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, считает Болибок.
"Новая волна коронавирусной инфекции, которая пришла в Европу, связана с тем, что иммунитет у европейцев ослаб. У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре — декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем (массовая вакцинация в ЕС проходила еще раньше. — Прим. ред.) иммунитет практически исчез", — отметил он.
В России пока не сложились условия для новой вспышки COVID-19, полагает врач.
"Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре — декабре 2021 года была массовая вакцинация и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни", — пояснил Болибок.
Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет, продолжил он. А естественный иммунитет к COVID-19, возникший у многих россиян в период распространения омикрон-штамма, может существенно снизиться к сентябрю, прогнозирует врач.
"У нас несколько позже была волна "омикрона", пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю", — сказал Болибок.
Особенности снижения иммунитета к коронавирусной инфекции могут привести к тому, что россияне столкнутся с "двугорбой" волной COVID-19, добавил врач.
"Вполне может оказаться, что у нас волна будет "двугорбая": сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни", — уточнил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
COVID-19 остается опасным для жизни заболеванием, и единственная надежная защита от него — это вакцинация, заключил врач.