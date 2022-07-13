https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html

Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России

Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России - РИА Новости, 13.07.2022

Врач спрогнозировал "двугорбую" волну COVID-19 в России

В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:10

2022-07-13T02:10

2022-07-13T10:44

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В европейских странах отмечается очередная вспышка распространения коронавируса. В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение о том, почему новая волна COVID-19 пришла в Евросоюз, а в России ее пока нет.По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире вновь растет. В частности, коронавирус активно распространяется в некоторых странах Европы. Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, считает Болибок.В России пока не сложились условия для новой вспышки COVID-19, полагает врач."Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре — декабре 2021 года была массовая вакцинация и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни", — пояснил Болибок.Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет, продолжил он. А естественный иммунитет к COVID-19, возникший у многих россиян в период распространения омикрон-штамма, может существенно снизиться к сентябрю, прогнозирует врач."У нас несколько позже была волна "омикрона", пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю", — сказал Болибок.Особенности снижения иммунитета к коронавирусной инфекции могут привести к тому, что россияне столкнутся с "двугорбой" волной COVID-19, добавил врач.COVID-19 остается опасным для жизни заболеванием, и единственная надежная защита от него — это вакцинация, заключил врач.

https://ria.ru/20220712/koronavirus-1802048761.html

https://ria.ru/20220712/zabolevaemost-1801846222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии