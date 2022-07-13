https://ria.ru/20220713/chartery-1802141504.html
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры - РИА Новости, 13.07.2022
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры
Авиакомпания iFly планирует запустить прямые чартерные рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:28
2022-07-13T18:28
2022-07-13T18:28
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания iFly планирует запустить прямые чартерные рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает АТОР.По словам почетного консула Лаоса во Владивостоке Александра Вирича, старт полетной программы запланирован на конец августа — начало сентября. На первом этапе перевозки будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus 330. Время в пути составит пять часов.Однако, по мнению представителей туротрасли, эти чартерные перелеты будут востребованы в основном у жителей Дальнего Востока. Москвичам такой маршрут скорее всего будет неинтересен — из-за длительности полета и большого количества пересадок.
https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, лаос, владивосток, вьентьян (город), ifly, туризм, пассажиры, туристы
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры
Авиакомпания iFly прорабатывает запуск прямых чартерных рейсов из Владивостока в Лаос