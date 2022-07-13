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Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры - РИА Новости, 13.07.2022
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры
Авиакомпания iFly планирует запустить прямые чартерные рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:28
2022-07-13T18:28
туризм
новости - туризм
лаос
владивосток
вьентьян (город)
ifly
туризм
пассажиры
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания iFly планирует запустить прямые чартерные рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает АТОР.По словам почетного консула Лаоса во Владивостоке Александра Вирича, старт полетной программы запланирован на конец августа — начало сентября. На первом этапе перевозки будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus 330. Время в пути составит пять часов.Однако, по мнению представителей туротрасли, эти чартерные перелеты будут востребованы в основном у жителей Дальнего Востока. Москвичам такой маршрут скорее всего будет неинтересен — из-за длительности полета и большого количества пересадок.
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новости - туризм, лаос, владивосток, вьентьян (город), ifly, туризм, пассажиры, туристы
18:28 13.07.2022
 
Из Владивостока в Лаос планируют запустить чартеры

Авиакомпания iFly прорабатывает запуск прямых чартерных рейсов из Владивостока в Лаос

CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания iFly планирует запустить прямые чартерные рейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян, сообщает АТОР.
По словам почетного консула Лаоса во Владивостоке Александра Вирича, старт полетной программы запланирован на конец августа — начало сентября. На первом этапе перевозки будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus 330. Время в пути составит пять часов.
"Несмотря на отсутствие морских курортов, это весьма интересное экскурсионное направление с возможностями для активного отдыха. Однако важнее то, что столица Лаоса, Вьентьян, рассматривается как транспортный хаб, из которого россиян могут возить в Таиланд, Вьетнам и Камбоджу", — отмечают в ассоциации.
Однако, по мнению представителей туротрасли, эти чартерные перелеты будут востребованы в основном у жителей Дальнего Востока. Москвичам такой маршрут скорее всего будет неинтересен — из-за длительности полета и большого количества пересадок.
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ТуризмНовости - ТуризмЛаосВладивостокВьентьян (город)iFlyТуризмпассажирытуристы
 
 
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