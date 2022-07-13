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В Китае объяснили, как Украина бумерангом бьет по США - РИА Новости, 13.07.2022
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В Китае объяснили, как Украина бумерангом бьет по США
В Китае объяснили, как Украина бумерангом бьет по США - РИА Новости, 13.07.2022
В Китае объяснили, как Украина бумерангом бьет по США
На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:42
2022-07-13T10:52
в мире
китай
джо байден
украина
нато
сша
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут США и другие западные страны, говорится в статье китайской газеты Global Times."Хотя президент США Джо Байден пообещал быть вместе с Украиной "столько, сколько потребуется", усталость от конфликта и от Украины наблюдается и в Америке, и в западных странах-союзницах, особенно с началом энергетического и продовольственного кризисов, с ростом инфляции и расходов на нужды Киева", — отмечается в материале.Так, все чаще возникают вопросы, как долго США и Запад будут оказывать помощь Киеву, при этом некоторые американские СМИ с тревогой говорят об огромных затратах Америки на Украину."Поначалу Соединенные Штаты намеревались использовать Украину в качестве важной пешки, чтобы ослабить Россию. Как это ни парадоксально, сломить ее не удалось. Напротив, Москва сама воспользовалась такой ситуацией и приперла к стенке США и страны Запада. Американская стратегия может ударить по США бумерангом", — заявил Global Times военный эксперт Сун Чжунпин.По его словам, чем дольше будет длиться украинский кризис, тем больший ущерб понесут США и Запад. При этом в этом кризисе множество неконтролируемых составляющих, отметил Сун. "В такой ситуации США и их союзники скоро поймут, что их помощь Украине на самом деле превратилась в черную дыру, чреватую для них серьезными последствиями", — указал он.Огромные средства, идущие на поддержку Украины, ставят Штаты перед трудной дилеммой: дальнейшая помощь станет тяжким бременем для США и для американской экономики и еще больше усилит инфляцию, в противном случае все предыдущие усилия Вашингтона пойдут насмарку. "Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам", — говорится в статье.В свою очередь, значительная и постоянно увеличивающаяся часть населения в США и на Западе скоро поймет, что предоставлять Украине помощь в прежних объемах очень трудно. "США и Запад наконец-то начинают сконфуженно понимать, какая из сторон попала в непроходимую трясину", — резюмирует издание.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html
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в мире, китай, джо байден, украина, нато, сша, россия
02:42 13.07.2022 (обновлено: 10:52 13.07.2022)
 
В Китае объяснили, как Украина бумерангом бьет по США

Global Times: Соединенные Штаты, затягивая кризис на Украине, "стреляют себе по ногам"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут США и другие западные страны, говорится в статье китайской газеты Global Times.
"Хотя президент США Джо Байден пообещал быть вместе с Украиной "столько, сколько потребуется", усталость от конфликта и от Украины наблюдается и в Америке, и в западных странах-союзницах, особенно с началом энергетического и продовольственного кризисов, с ростом инфляции и расходов на нужды Киева", — отмечается в материале.
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Так, все чаще возникают вопросы, как долго США и Запад будут оказывать помощь Киеву, при этом некоторые американские СМИ с тревогой говорят об огромных затратах Америки на Украину.
"Поначалу Соединенные Штаты намеревались использовать Украину в качестве важной пешки, чтобы ослабить Россию. Как это ни парадоксально, сломить ее не удалось. Напротив, Москва сама воспользовалась такой ситуацией и приперла к стенке США и страны Запада. Американская стратегия может ударить по США бумерангом", — заявил Global Times военный эксперт Сун Чжунпин.
По его словам, чем дольше будет длиться украинский кризис, тем больший ущерб понесут США и Запад. При этом в этом кризисе множество неконтролируемых составляющих, отметил Сун. "В такой ситуации США и их союзники скоро поймут, что их помощь Украине на самом деле превратилась в черную дыру, чреватую для них серьезными последствиями", — указал он.
Огромные средства, идущие на поддержку Украины, ставят Штаты перед трудной дилеммой: дальнейшая помощь станет тяжким бременем для США и для американской экономики и еще больше усилит инфляцию, в противном случае все предыдущие усилия Вашингтона пойдут насмарку. "Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам", — говорится в статье.
В свою очередь, значительная и постоянно увеличивающаяся часть населения в США и на Западе скоро поймет, что предоставлять Украине помощь в прежних объемах очень трудно. "США и Запад наконец-то начинают сконфуженно понимать, какая из сторон попала в непроходимую трясину", — резюмирует издание.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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