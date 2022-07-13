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СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии
СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии
Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявляет, что Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:43
2022-07-13T16:58
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявляет, что Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству."Источники среди лейбористов сообщили Sky News, что они считают, что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что дата обсуждения и голосования по вотуму пока не известна.В то же время, как отмечает газета Telegraph, голосование, вероятно, пройдет в понедельник.Накануне Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму недоверия правительству и премьеру Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это не рациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам заявил о своей отставке.Теперь консервативное правительство хочет инициировать вотум доверия правительству без упоминания в нем Джонсона, отмечает Telegraph.Голосование по вотуму доверия правительству проходит среди всех 650 членов палаты общин. Если правительство проигрывает, то оно должно будет уйти в отставку с дальнейшим проведением досрочных всеобщих выборов.Сейчас такой исход маловероятен, так как большинство (358 из 650) в палате общин сейчас занимают как раз консерваторы и то, что они будут голосовать против своего правительства для дальнейшего проведения парламентских выборов, маловероятно.
https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801721937.html
https://ria.ru/20220713/britaniya-1802107955.html
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в мире, борис джонсон, великобритания
14:43 13.07.2022 (обновлено: 16:58 13.07.2022)
 
СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии

Sky News: Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявляет, что Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству.
"Источники среди лейбористов сообщили Sky News, что они считают, что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:54
Посол Пристайко заявил о желании украинцев пригласить Джонсона в Киев
Отмечается, что дата обсуждения и голосования по вотуму пока не известна.
В то же время, как отмечает газета Telegraph, голосование, вероятно, пройдет в понедельник.
Накануне Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму недоверия правительству и премьеру Джонсону. Офис премьера этот запрос отклонил, заявив, что лейбористы "играют в политические игры" и это не рациональное использование "парламентского времени", так как Джонсон уже сам заявил о своей отставке.
Теперь консервативное правительство хочет инициировать вотум доверия правительству без упоминания в нем Джонсона, отмечает Telegraph.
Голосование по вотуму доверия правительству проходит среди всех 650 членов палаты общин. Если правительство проигрывает, то оно должно будет уйти в отставку с дальнейшим проведением досрочных всеобщих выборов.
Сейчас такой исход маловероятен, так как большинство (358 из 650) в палате общин сейчас занимают как раз консерваторы и то, что они будут голосовать против своего правительства для дальнейшего проведения парламентских выборов, маловероятно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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