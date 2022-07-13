Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщили СМИ
РБК: вице-премьер Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы "Роскосмоса"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы "Роскосмоса", сообщает РБК со ссылкой на источники.
"Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время", - говорится в сообщении со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также на источник в оборонно-промышленном комплексе, федерального чиновника и экс-чиновника правительства.
Отмечается, что ранее в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Как говорится в сообщении со ссылкой источники, знакомые с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы "Роскосмоса", которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин.
"Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть "крупный промышленный актив", - добавляется в сообщении.