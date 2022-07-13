https://ria.ru/20220713/borisov-1802090416.html

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщили СМИ

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщили СМИ

Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы "Роскосмоса", сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:45

2022-07-13T00:45

2022-07-13T00:45

политика

юрий борисов (вице-премьер)

роскосмос

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку и может занять должность главы "Роскосмоса", сообщает РБК со ссылкой на источники."Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время", - говорится в сообщении со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также на источник в оборонно-промышленном комплексе, федерального чиновника и экс-чиновника правительства.Отмечается, что ранее в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Как говорится в сообщении со ссылкой источники, знакомые с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы "Роскосмоса", которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин."Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть "крупный промышленный актив", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220705/borisov-1800446358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос