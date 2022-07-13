https://ria.ru/20220713/bolton-1802261088.html
Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах
Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах - РИА Новости, 13.07.2022
Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что следует проверить слова экс-советника президента США Джона Болтона о... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:00
2022-07-13T18:00
2022-07-13T18:00
в мире
сша
джон болтон
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173968_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_cf102f7f4e907fde4437761a67d8f178.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что следует проверить слова экс-советника президента США Джона Болтона о госпереворотах и изучить роль Вашингтона в событиях на Украине с 2014 года.Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах."Болтон, похоже, явно проговорился. Но правильно было бы проверить его слова и детально изучить роль Вашингтона в сегодняшних кровавых событиях, прежде всего на Украине, начиная прямо с 2014 года", - написал он в своем Telegram-канале.Также он отметил, что можно "копнуть и дальше". "Майдан 2004 года, "революция роз" в Грузии, "Арабская весна", Ирак, Ливия, Сирия, попытки переворотов в странах СНГ, в Турции. Почерк авторов виден везде", - отметил политик."Нельзя сказать, что это стало шокирующим откровением. Но очень показательно, что пусть и бывшее, но все же официальное лицо американской администрации высокого ранга признало: США вмешиваются в дела других суверенных стран с целью установления подконтрольных им режимов. Американская внешняя политика ничего не имеет общего с демократией, это настоящий неоколониализм", - заявил Слуцкий.
https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173968_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_f7b40b7c5af309b360ec5a41fc99f10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон болтон, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах
Слуцкий предложил проверить слова Болтона и узнать причастность США к событиям на Украине