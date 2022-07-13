https://ria.ru/20220713/bolton-1802261088.html

Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах

Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах - РИА Новости, 13.07.2022

Слуцкий предложил проверить слова Болтона о госпереворотах

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что следует проверить слова экс-советника президента США Джона Болтона о... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:00

2022-07-13T18:00

2022-07-13T18:00

в мире

сша

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россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что следует проверить слова экс-советника президента США Джона Болтона о госпереворотах и изучить роль Вашингтона в событиях на Украине с 2014 года.Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах."Болтон, похоже, явно проговорился. Но правильно было бы проверить его слова и детально изучить роль Вашингтона в сегодняшних кровавых событиях, прежде всего на Украине, начиная прямо с 2014 года", - написал он в своем Telegram-канале.Также он отметил, что можно "копнуть и дальше". "Майдан 2004 года, "революция роз" в Грузии, "Арабская весна", Ирак, Ливия, Сирия, попытки переворотов в странах СНГ, в Турции. Почерк авторов виден везде", - отметил политик."Нельзя сказать, что это стало шокирующим откровением. Но очень показательно, что пусть и бывшее, но все же официальное лицо американской администрации высокого ранга признало: США вмешиваются в дела других суверенных стран с целью установления подконтрольных им режимов. Американская внешняя политика ничего не имеет общего с демократией, это настоящий неоколониализм", - заявил Слуцкий.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джон болтон, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик)