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Прима Большого Светлана Захарова выступит на гала-концерте в Херсонесе
Прима Большого Светлана Захарова выступит на гала-концерте в Херсонесе - РИА Новости, 13.07.2022
Прима Большого Светлана Захарова выступит на гала-концерте в Херсонесе
Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что примет участие в концерте "Балет Гала" в крымском Херсонесе и исполнит сольные... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:26
2022-07-13T18:26
2022-07-13T19:27
культура
культура
новости культуры
большой театр
светлана захарова
балет
херсонес
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что примет участие в концерте "Балет Гала" в крымском Херсонесе и исполнит сольные номера.Гала-концерт звезд мирового балета, ежегодно устраиваемый Севастопольским государственным театром оперы и балета, 28 и 29 июля впервые в этом году пройдет на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".В концерте также примут участие звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Евгения Образцова, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Клим Ефимов, солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и Дмитрий Соболевский, а также артистки современного танца, лауреаты международных конкурсов Анастасия и Виктория Михайлец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, новости культуры, большой театр, светлана захарова, балет, херсонес
18:26 13.07.2022 (обновлено: 19:27 13.07.2022)
Прима Большого Светлана Захарова выступит на гала-концерте в Херсонесе
Прима Большого Светлана Захарова исполнит на гала-концерте в Херсонесе сольные номера
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова рассказала РИА Новости, что примет участие в концерте "Балет Гала" в крымском Херсонесе и исполнит сольные номера.
Гала-концерт звезд мирового балета, ежегодно устраиваемый Севастопольским государственным театром оперы и балета, 28 и 29 июля впервые в этом году пройдет на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".
"Херсонес очень красивое место, впервые я побывала там два года назад, когда Большой театр представлял "Кармен-сюиту". Я влюбилась в это удивительное место. У меня остались невероятные впечатления. Поэтому когда организаторы этого фестиваля пригласили меня снова выступить в этом уникальном месте, я не раздумывая с радостью согласилась, тем более, что в это время в Большом театре начинается отпуск, так что ничто не мешает там выступить", — рассказал Захарова.
В концерте также примут участие звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Евгения Образцова, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Клим Ефимов, солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и Дмитрий Соболевский, а также артистки современного танца, лауреаты международных конкурсов Анастасия и Виктория Михайлец.