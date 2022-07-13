Прима Большого Светлана Захарова выступит на гала-концерте в Херсонесе

"Херсонес очень красивое место, впервые я побывала там два года назад, когда Большой театр представлял "Кармен-сюиту". Я влюбилась в это удивительное место. У меня остались невероятные впечатления. Поэтому когда организаторы этого фестиваля пригласили меня снова выступить в этом уникальном месте, я не раздумывая с радостью согласилась, тем более, что в это время в Большом театре начинается отпуск, так что ничто не мешает там выступить", — рассказал Захарова.