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Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом - РИА Новости, 13.07.2022
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Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом
Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом - РИА Новости, 13.07.2022
Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом
Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии московского метро строят горным способом - они свяжут станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:44
2022-07-13T10:44
москва
андрей бочкарев
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии московского метро строят горным способом - они свяжут станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток подземки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."При строительстве подземных тоннелей, помимо механизированной щитовой проходки, применяется горный способ. В частности, такой метод используется при создании двух межстанционных переходов на Большой кольцевой линии", – отметил заммэра.По его словам, горный способ нужен при сооружении переходов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений, других вспомогательных объектов. В этом случае механизированная проходка нецелесообразна из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей."Дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру", – добавил Бочкарев.Проходка горным способом ведется и на других площадках столичного метро. Например, этот метод задействован при возведении оборотных тупиков около "Новаторской" Троицкой линии метро.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
https://ria.ru/20220623/metro-1797499906.html
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москва, андрей бочкарев, большая кольцевая линия
10:44 13.07.2022
 

Бочкарев: два перехода на Большом кольце метро строят горным способом

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии московского метро строят горным способом - они свяжут станции "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных веток подземки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"При строительстве подземных тоннелей, помимо механизированной щитовой проходки, применяется горный способ. В частности, такой метод используется при создании двух межстанционных переходов на Большой кольцевой линии", – отметил заммэра.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По его словам, горный способ нужен при сооружении переходов, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений, других вспомогательных объектов. В этом случае механизированная проходка нецелесообразна из-за небольших габаритов и специфической траектории строящихся тоннелей.
"Дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру", – добавил Бочкарев.
Проходка горным способом ведется и на других площадках столичного метро. Например, этот метод задействован при возведении оборотных тупиков около "Новаторской" Троицкой линии метро.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
 
МоскваАндрей БочкаревБольшая кольцевая линия
 
 
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