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Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт - РИА Новости, 13.07.2022
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Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт
Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт - РИА Новости, 13.07.2022
Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт
Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:34
2022-07-13T15:34
в мире
киргизия
бишкек
сирия
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БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."На территории Джалал-Абадской области задержан гражданин КР (Кыргызской Республики - ред.) Р.Ж., активный сторонник международной террористической организации "Катиба аль Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), который должен был встретить задержанных 7 июля в столице двух иностранных боевиков из Сирии и оказать им помощь в реализации преступных замыслов по совершению диверсионно-террористической акции", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, следствием установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом в одной из восточных стран, где был вовлечен в радикальную экстремистскую идеологию своим родственником, впоследствии координирующим его преступную деятельность в Киргизии. Также у органов госбезопасности имеются оперативные данные, что Р.Ж. проходил специальную террористическую подготовку в Сирии.Накануне ГКНБ Киргизии сообщил о предотвращении теракта 9 июля. Согласно информации ведомства, двое иностранцев вместе с пособниками из числа киргизстанцев планировали активировать взрывное устройство во время массовой праздничной молитвы в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам в центре Бишкека.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220710/lednik-1801567875.html
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в мире, киргизия, бишкек, сирия
15:34 13.07.2022
 
Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт

ГКНБ Киргизии сообщил о задержании пособника террористов, планировавших теракт в Бишкеке

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"На территории Джалал-Абадской области задержан гражданин КР (Кыргызской Республики - ред.) Р.Ж., активный сторонник международной террористической организации "Катиба аль Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), который должен был встретить задержанных 7 июля в столице двух иностранных боевиков из Сирии и оказать им помощь в реализации преступных замыслов по совершению диверсионно-террористической акции", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, следствием установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом в одной из восточных стран, где был вовлечен в радикальную экстремистскую идеологию своим родственником, впоследствии координирующим его преступную деятельность в Киргизии. Также у органов госбезопасности имеются оперативные данные, что Р.Ж. проходил специальную террористическую подготовку в Сирии.
Накануне ГКНБ Киргизии сообщил о предотвращении теракта 9 июля. Согласно информации ведомства, двое иностранцев вместе с пособниками из числа киргизстанцев планировали активировать взрывное устройство во время массовой праздничной молитвы в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам в центре Бишкека.
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