Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт
ГКНБ Киргизии сообщил о задержании пособника террористов, планировавших теракт в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОперация правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
Операция правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"На территории Джалал-Абадской области задержан гражданин КР (Кыргызской Республики - ред.) Р.Ж., активный сторонник международной террористической организации "Катиба аль Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), который должен был встретить задержанных 7 июля в столице двух иностранных боевиков из Сирии и оказать им помощь в реализации преступных замыслов по совершению диверсионно-террористической акции", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, следствием установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом в одной из восточных стран, где был вовлечен в радикальную экстремистскую идеологию своим родственником, впоследствии координирующим его преступную деятельность в Киргизии. Также у органов госбезопасности имеются оперативные данные, что Р.Ж. проходил специальную террористическую подготовку в Сирии.
Накануне ГКНБ Киргизии сообщил о предотвращении теракта 9 июля. Согласно информации ведомства, двое иностранцев вместе с пособниками из числа киргизстанцев планировали активировать взрывное устройство во время массовой праздничной молитвы в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам в центре Бишкека.
* Запрещенная в России террористическая организация