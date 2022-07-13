https://ria.ru/20220713/bishkek-1802218084.html

Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт

Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт - РИА Новости, 13.07.2022

Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт

Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:34

2022-07-13T15:34

2022-07-13T15:34

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БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пособника террористов, планировавших теракт на праздничной мусульманской молитве в Бишкеке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."На территории Джалал-Абадской области задержан гражданин КР (Кыргызской Республики - ред.) Р.Ж., активный сторонник международной террористической организации "Катиба аль Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), который должен был встретить задержанных 7 июля в столице двух иностранных боевиков из Сирии и оказать им помощь в реализации преступных замыслов по совершению диверсионно-террористической акции", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, следствием установлено, что задержанный длительное время находился за рубежом в одной из восточных стран, где был вовлечен в радикальную экстремистскую идеологию своим родственником, впоследствии координирующим его преступную деятельность в Киргизии. Также у органов госбезопасности имеются оперативные данные, что Р.Ж. проходил специальную террористическую подготовку в Сирии.Накануне ГКНБ Киргизии сообщил о предотвращении теракта 9 июля. Согласно информации ведомства, двое иностранцев вместе с пособниками из числа киргизстанцев планировали активировать взрывное устройство во время массовой праздничной молитвы в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам в центре Бишкека.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220710/lednik-1801567875.html

https://ria.ru/20220614/kirgiziya-1795219074.html

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в мире, киргизия, бишкек, сирия