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В Третьяковке появились билеты, действующие семь дней с момента покупки
В Третьяковке появились билеты, действующие семь дней с момента покупки - РИА Новости, 13.07.2022
В Третьяковке появились билеты, действующие семь дней с момента покупки
Туристический билет сроком действия семь дней на постоянную экспозицию Новой Третьяковки и Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке доступен на сайте и в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:17
2022-07-13T13:17
2022-07-13T14:26
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Туристический билет сроком действия семь дней на постоянную экспозицию Новой Третьяковки и Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке доступен на сайте и в кассах музея, сообщает пресс-служба галереи."Сегодня в продажу поступил "Туристический билет" – комплексный билет, который позволяет в течение семи дней с даты покупки посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в Лаврушинском переулке, 10, и экспозицию "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке на Крымском Валу, 10", - говорится в сообщении.Ожидается, что нововведение позволит избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит. "С ним можно посетить экспозицию в Лаврушинском переулке и экспозицию на Крымском Валу в разные дни, когда вам будет удобно, в течение срока действия билета", - объяснили в музее.
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третьяковская галерея, москва, культура, новости культуры
13:17 13.07.2022 (обновлено: 14:26 13.07.2022)
В Третьяковке появились билеты, действующие семь дней с момента покупки
Третьяковская галерея открыла продажу билетов, действующих семь дней с момента покупки