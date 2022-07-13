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Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании - РИА Новости, 13.07.2022
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Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании
Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании - РИА Новости, 13.07.2022
Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании
Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит в Эдинбурге, сообщила газета Edinburgh Evening... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:24
2022-07-13T12:37
в мире
шотландия
украина
беженцы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит в Эдинбурге, сообщила газета Edinburgh Evening News.Ранее шотландское правительство заявило, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них. При этом пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки по данной программе, но еще не прибыли в Шотландию.Согласно сообщению газеты, судно в нормальных условиях может вместить более двух тысяч пассажиров, но сейчас на временной основе готово принять 739 беженцев.Газета Telegraph пишет, что каюты, в которых разместят украинских беженцев, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии."Комнаты предназначены для размещения до четырех человек, то есть при полной загруженности на одного человека будет приходиться 21 квадратный фут (1,9 квадратных метра)", - отмечает газета.Издание упоминает, что по правилам в общих камерах в тюрьмах Шотландии на каждого заключенного должно приходиться не менее 48 квадратных футов (4,4 квадратных метра).
https://ria.ru/20220711/shotlandiya-1801747734.html
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в мире, шотландия, украина, беженцы
12:24 13.07.2022 (обновлено: 12:37 13.07.2022)
 
Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании

Edinburgh Evening News: Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской Tallink

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит в Эдинбурге, сообщила газета Edinburgh Evening News.
Ранее шотландское правительство заявило, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них. При этом пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки по данной программе, но еще не прибыли в Шотландию.
Эдинбург и гора Трон Артура - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 16:20
Шотландия приостановила прием заявок от украинских беженцев на размещение
Согласно сообщению газеты, судно в нормальных условиях может вместить более двух тысяч пассажиров, но сейчас на временной основе готово принять 739 беженцев.
Газета Telegraph пишет, что каюты, в которых разместят украинских беженцев, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии.
"Комнаты предназначены для размещения до четырех человек, то есть при полной загруженности на одного человека будет приходиться 21 квадратный фут (1,9 квадратных метра)", - отмечает газета.
Издание упоминает, что по правилам в общих камерах в тюрьмах Шотландии на каждого заключенного должно приходиться не менее 48 квадратных футов (4,4 квадратных метра).
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