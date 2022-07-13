https://ria.ru/20220713/bezhentsy-1802158784.html

Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании

Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании - РИА Новости, 13.07.2022

Шотландия разместит украинских беженцев на судне эстонской компании

Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит в Эдинбурге, сообщила газета Edinburgh Evening... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:24

2022-07-13T12:24

2022-07-13T12:37

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Шотландия разместит украинских беженцев на судне Victoria I эстонской судоходной компании Tallink в порту Лит в Эдинбурге, сообщила газета Edinburgh Evening News.Ранее шотландское правительство заявило, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них. При этом пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки по данной программе, но еще не прибыли в Шотландию.Согласно сообщению газеты, судно в нормальных условиях может вместить более двух тысяч пассажиров, но сейчас на временной основе готово принять 739 беженцев.Газета Telegraph пишет, что каюты, в которых разместят украинских беженцев, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии."Комнаты предназначены для размещения до четырех человек, то есть при полной загруженности на одного человека будет приходиться 21 квадратный фут (1,9 квадратных метра)", - отмечает газета.Издание упоминает, что по правилам в общих камерах в тюрьмах Шотландии на каждого заключенного должно приходиться не менее 48 квадратных футов (4,4 квадратных метра).

https://ria.ru/20220711/shotlandiya-1801747734.html

https://ria.ru/20220603/bezhentsy-1793020265.html

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в мире, шотландия, украина, беженцы