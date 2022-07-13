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ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться - РИА Новости, 13.07.2022
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ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться
ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться - РИА Новости, 13.07.2022
ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться
Около двух третей украинских беженцев намерены оставаться в принимающих странах до тех пор, пока не будут прекращены военные действия и не улучшится ситуация с... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:57
2022-07-13T11:57
в мире
украина
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
беженцы
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ЖЕНЕВА, 13 июл - РИА Новости. Около двух третей украинских беженцев намерены оставаться в принимающих странах до тех пор, пока не будут прекращены военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).УВКБ ООН и его партнеры в рамках исследования опросили в мае-июне около 4,9 тысячи украинских беженцев в Чехии, Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии."Большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее, но около двух третей (65% - ред.) рассчитывают остаться в принимающих странах до тех пор, пока не утихнут военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью", - говорится в исследовании, опубликованном в среду.Согласно полученным данным, 16% опрошенных планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, причем 15% из них намерены оставаться там лишь временно, чтобы навестить семью или помочь родственникам эвакуироваться."Из тех, кто хочет вернуться, 40% планировали сделать это в ближайший месяц. Однако планы беженцев относительно того, оставаться ли им на месте или переезжать, существенно различались в зависимости от региона происхождения, времени, прошедшего с момента перемещения, и принимающих стран. Более высокая доля беженцев из Киева и районов на западе планировала вернуться, в отличие от тех, кто прибыл с востока и севера", - говорится в докладе.По последним данным УВКБ ООН, около 8,8 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля по 5 июля текущего года.
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в мире, украина, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, беженцы
11:57 13.07.2022
 
ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться

Почти две трети беженцев с Украины пока намерены оставаться в принимающих странах

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 июл - РИА Новости. Около двух третей украинских беженцев намерены оставаться в принимающих странах до тех пор, пока не будут прекращены военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
УВКБ ООН и его партнеры в рамках исследования опросили в мае-июне около 4,9 тысячи украинских беженцев в Чехии, Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии.
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"Большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее, но около двух третей (65% - ред.) рассчитывают остаться в принимающих странах до тех пор, пока не утихнут военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью", - говорится в исследовании, опубликованном в среду.
Согласно полученным данным, 16% опрошенных планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, причем 15% из них намерены оставаться там лишь временно, чтобы навестить семью или помочь родственникам эвакуироваться.
"Из тех, кто хочет вернуться, 40% планировали сделать это в ближайший месяц. Однако планы беженцев относительно того, оставаться ли им на месте или переезжать, существенно различались в зависимости от региона происхождения, времени, прошедшего с момента перемещения, и принимающих стран. Более высокая доля беженцев из Киева и районов на западе планировала вернуться, в отличие от тех, кто прибыл с востока и севера", - говорится в докладе.
По последним данным УВКБ ООН, около 8,8 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля по 5 июля текущего года.
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