ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться
Почти две трети беженцев с Украины пока намерены оставаться в принимающих странах
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 июл - РИА Новости. Около двух третей украинских беженцев намерены оставаться в принимающих странах до тех пор, пока не будут прекращены военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
"Большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее, но около двух третей (65% - ред.) рассчитывают остаться в принимающих странах до тех пор, пока не утихнут военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью", - говорится в исследовании, опубликованном в среду.
Согласно полученным данным, 16% опрошенных планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, причем 15% из них намерены оставаться там лишь временно, чтобы навестить семью или помочь родственникам эвакуироваться.
"Из тех, кто хочет вернуться, 40% планировали сделать это в ближайший месяц. Однако планы беженцев относительно того, оставаться ли им на месте или переезжать, существенно различались в зависимости от региона происхождения, времени, прошедшего с момента перемещения, и принимающих стран. Более высокая доля беженцев из Киева и районов на западе планировала вернуться, в отличие от тех, кто прибыл с востока и севера", - говорится в докладе.
По последним данным УВКБ ООН, около 8,8 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля по 5 июля текущего года.
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