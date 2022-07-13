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В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным
В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным - РИА Новости, 13.07.2022
В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным
Основные музеи Крыма с 16 июля по 4 сентября можно будет посетить в субботу бесплатно, сообщается на сайте регионального министерства культуры. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:22
2022-07-13T17:22
2022-07-13T17:30
культура
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республика крым
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центральный музей тавриды
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Основные музеи Крыма с 16 июля по 4 сентября можно будет посетить в субботу бесплатно, сообщается на сайте регионального министерства культуры.Обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея пройдут 23 июля, 20 августа и 3 сентября. Дни открытых дверей в Центральном музее Тавриды в Симферополе (за исключением выставок "Золотая кладовая" и "Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I-IV веков нашей эры") состоятся 30 июля, 27 августа, 3 сентября.Музей-заповедник "Судакская крепость" организует мероприятия 30 июля, 27 августа и 3 сентября на территории крепости и в Историческом музее (бывший особняк Функа). Крымский этнографический музей запланировал бесплатное посещение всех постоянных и временных выставок на 16 июля и 13 августа.Ливадийский дворец-музей будет открыт для посетителей по акции 30 июля, 27 августа, 3 сентября. Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" приглашает гостей в Черноморский историко-краеведческий музей 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а в городище Калос Лимен – 23 июля, 6 августа и 3 сентября.Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника примут участие в акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, новости культуры, культура, республика крым, музеи, центральный музей тавриды, симферополь
17:22 13.07.2022 (обновлено: 17:30 13.07.2022)
В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным
В Крыму музеи по субботам можно будет посещать бесплатно с 16 июля по 4 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Основные музеи Крыма с 16 июля по 4 сентября можно будет посетить в субботу бесплатно, сообщается на сайте регионального министерства культуры.
"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", — приводятся на сайте слова министра культуры Татьяны Манежиной.
Обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея пройдут 23 июля, 20 августа и 3 сентября. Дни открытых дверей в Центральном музее Тавриды
в Симферополе
(за исключением выставок "Золотая кладовая" и "Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I-IV веков нашей эры") состоятся 30 июля, 27 августа, 3 сентября.
Музей-заповедник "Судакская крепость" организует мероприятия 30 июля, 27 августа и 3 сентября на территории крепости и в Историческом музее
(бывший особняк Функа). Крымский этнографический музей запланировал бесплатное посещение всех постоянных и временных выставок на 16 июля и 13 августа.
Ливадийский дворец-музей будет открыт для посетителей по акции 30 июля, 27 августа, 3 сентября. Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" приглашает гостей в Черноморский историко-краеведческий музей 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а в городище Калос Лимен – 23 июля, 6 августа и 3 сентября.
Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника примут участие в акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.