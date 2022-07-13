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В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным

В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным - РИА Новости, 13.07.2022

В Крыму посещение музеев по субботам будет бесплатным

Основные музеи Крыма с 16 июля по 4 сентября можно будет посетить в субботу бесплатно, сообщается на сайте регионального министерства культуры. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:22

2022-07-13T17:22

2022-07-13T17:30

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центральный музей тавриды

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Основные музеи Крыма с 16 июля по 4 сентября можно будет посетить в субботу бесплатно, сообщается на сайте регионального министерства культуры.Обзорные экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея пройдут 23 июля, 20 августа и 3 сентября. Дни открытых дверей в Центральном музее Тавриды в Симферополе (за исключением выставок "Золотая кладовая" и "Наследие тысячелетий: сокровища крымских варваров I-IV веков нашей эры") состоятся 30 июля, 27 августа, 3 сентября.Музей-заповедник "Судакская крепость" организует мероприятия 30 июля, 27 августа и 3 сентября на территории крепости и в Историческом музее (бывший особняк Функа). Крымский этнографический музей запланировал бесплатное посещение всех постоянных и временных выставок на 16 июля и 13 августа.Ливадийский дворец-музей будет открыт для посетителей по акции 30 июля, 27 августа, 3 сентября. Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" приглашает гостей в Черноморский историко-краеведческий музей 16 июля, 13 августа, 3 сентября, а в городище Калос Лимен – 23 июля, 6 августа и 3 сентября.Керченский музей древностей, Лапидарий, Музей истории Эльтигенского десанта, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника примут участие в акции 30 июля, 13 августа и 3 сентября.

https://ria.ru/20220713/bilet-1802175795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости - туризм, новости культуры, культура, республика крым, музеи, центральный музей тавриды, симферополь