https://ria.ru/20220713/belorussiya-1802197750.html
В Белоруссию за сутки прибыли свыше двухсот украинских граждан
В Белоруссию за сутки прибыли свыше двухсот украинских граждан - РИА Новости, 13.07.2022
В Белоруссию за сутки прибыли свыше двухсот украинских граждан
За минувшие сутки в Белоруссию прибыли свыше двухсот граждан Украины, сообщил в среду государственный погранкомитет республики. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:37
2022-07-13T14:37
2022-07-13T14:40
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. За минувшие сутки в Белоруссию прибыли свыше двухсот граждан Украины, сообщил в среду государственный погранкомитет республики."За сутки в Беларусь с украинской территории прибыли 202 гражданина Украины. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По его данным, с 6.00 мск 12 июля по 6.00 мск 13 июля в республику прибыл через белорусско-украинскую границу - один человек, транзитом через территорию Польши 151 украинец, через Литву – 37, Латвию – 13 человек.Ранее погранкомитет республики сообщал, что с 24 февраля, когда началась российская военная спецоперация на Украине, по первую декаду июля в Белоруссию проследовали около 37 тысяч украинских граждан, большинство – транзитом через страны ЕС.
https://ria.ru/20220711/diversanty-1801831325.html
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в мире, белоруссия, украина, польша, евросоюз
14:37 13.07.2022 (обновлено: 14:40 13.07.2022)
В Белоруссию за сутки прибыли свыше двухсот украинских граждан
Погранкомитет Белоруссии: в республику за сутки прибыли свыше двухсот украинских граждан