https://ria.ru/20220713/bayden-1802138513.html

Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России

Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России - РИА Новости, 13.07.2022

Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России

Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:19

2022-07-13T11:19

2022-07-13T11:19

в мире

джо байден

сша

израиль

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян."Сейчас поездка президента Байдена будет проходить под таким антииранским фронтом, и будет вестись линия на сколачивание коалиции из арабских стран, Израиля на антииранской основе, что категорически неприемлемо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол отметил, что эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана.Президент США Джо Байден отправляется с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, израиль