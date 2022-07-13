https://ria.ru/20220713/bayden-1802138513.html
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России - РИА Новости, 13.07.2022
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России
Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:19
2022-07-13T11:19
2022-07-13T11:19
в мире
джо байден
сша
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dab5402ca249b89cc5ad23963a9772ec.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян."Сейчас поездка президента Байдена будет проходить под таким антииранским фронтом, и будет вестись линия на сколачивание коалиции из арабских стран, Израиля на антииранской основе, что категорически неприемлемо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол отметил, что эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана.Президент США Джо Байден отправляется с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c42672c232725ad94b23c3db8e86821e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, израиль
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России
Посол в Тегеране Джагарян: Байден хочет собрать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке