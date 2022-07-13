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Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России - РИА Новости, 13.07.2022
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Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России - РИА Новости, 13.07.2022
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России
Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:19
2022-07-13T11:19
в мире
джо байден
сша
израиль
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян."Сейчас поездка президента Байдена будет проходить под таким антииранским фронтом, и будет вестись линия на сколачивание коалиции из арабских стран, Израиля на антииранской основе, что категорически неприемлемо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол отметил, что эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана.Президент США Джо Байден отправляется с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
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в мире, джо байден, сша, израиль
11:19 13.07.2022
 
Байден хочет собрать антииранскую коалицию, считает посол России

Посол в Тегеране Джагарян: Байден хочет собрать антииранскую коалицию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ближневосточное турне президента США Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, считает посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"Сейчас поездка президента Байдена будет проходить под таким антииранским фронтом, и будет вестись линия на сколачивание коалиции из арабских стран, Израиля на антииранской основе, что категорически неприемлемо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол отметил, что эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана.
Президент США Джо Байден отправляется с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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В миреДжо БайденСШАИзраиль
 
 
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