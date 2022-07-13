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Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению - РИА Новости, 13.07.2022
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Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению
Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению - РИА Новости, 13.07.2022
Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению
Киевский режим на протяжении почти трех месяцев обещал боевикам, окруженным на "Азовстали" в Мариуполе, что освободит их после получения финансовой и военной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:30
2022-07-13T16:19
в мире
мариуполь
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МАРИУПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Киевский режим на протяжении почти трех месяцев обещал боевикам, окруженным на "Азовстали" в Мариуполе, что освободит их после получения финансовой и военной помощи от Запада, но в итоге пришлось сдаваться российским войскам, сказал РИА Новости пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов."Я только мог слышать - командиры отдельно находились. Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: "подождите два-три дня, подождите неделю", - заявил пленный боевик.По его словам, сначала в Киеве говорили, что для вывода боевиков из окружения нужны финансовые средства, затем - что ждут поставок вооружения для деблокады "Азовстали" из-за границы."Запад поставлял, поставлял (вооружение и финансы – ред.). (Владимир – ред.) Зеленский говорил, что все это необходимо для деблокады. Ну и деблокада закончилась предложением вашей стороны командованию "Азова" сдаться в плен на определенных условиях. …Нам просто сказали 16-го где-то - 17-го мая, что мы сдаемся в плен Российской Федерации", - отметил боевик.В начале июля СМИ в ДНР сообщили со ссылкой на источник, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" - боевиков из неонацистской группировки "Медведи SS", взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни направят в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера наказания.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Как сообщил ранее РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt, Киевом было отдано жесткое указание не сдавать Мариуполь, поэтому крупные силы противника и попали в окружение. В Минобороны ранее неоднократно отмечали, что киевский режим использует тактику "городов-крепостей", которую применяли нацисты во время Великой Отечественной войны. Кроме того, украинские националисты насильно удерживали в Мариуполе мирных жителей в качестве "живого щита".
https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html
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мариуполь
киев
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
"Сказали, что мы сдаемся в плен": командир нацбатальона Кравцов о действиях ВСУ
"Сказали, что мы сдаемся в плен": командир нацбатальона Кравцов о действиях ВСУ
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353
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в мире, мариуполь, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:30 13.07.2022 (обновлено: 16:19 13.07.2022)
 
Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению

Пленный командир нацбата: Киев почти три месяца обещал окруженным боевикам освобождение

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Киевский режим на протяжении почти трех месяцев обещал боевикам, окруженным на "Азовстали" в Мариуполе, что освободит их после получения финансовой и военной помощи от Запада, но в итоге пришлось сдаваться российским войскам, сказал РИА Новости пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов.
"Я только мог слышать - командиры отдельно находились. Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: "подождите два-три дня, подождите неделю", - заявил пленный боевик.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 13:20Специальная военная операция на Украине
Мединский раскритиковал параллели между Брестской крепостью и "Азовсталью"
По его словам, сначала в Киеве говорили, что для вывода боевиков из окружения нужны финансовые средства, затем - что ждут поставок вооружения для деблокады "Азовстали" из-за границы.
"Запад поставлял, поставлял (вооружение и финансы – ред.). (Владимир – ред.) Зеленский говорил, что все это необходимо для деблокады. Ну и деблокада закончилась предложением вашей стороны командованию "Азова" сдаться в плен на определенных условиях. …Нам просто сказали 16-го где-то - 17-го мая, что мы сдаемся в плен Российской Федерации", - отметил боевик.
В начале июля СМИ в ДНР сообщили со ссылкой на источник, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" - боевиков из неонацистской группировки "Медведи SS", взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни направят в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера наказания.
Военнослужащие РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:44Специальная военная операция на Украине
Хуснуллин считает, что "Азовсталь" нужно будет восстановить
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Как сообщил ранее РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt, Киевом было отдано жесткое указание не сдавать Мариуполь, поэтому крупные силы противника и попали в окружение. В Минобороны ранее неоднократно отмечали, что киевский режим использует тактику "городов-крепостей", которую применяли нацисты во время Великой Отечественной войны. Кроме того, украинские националисты насильно удерживали в Мариуполе мирных жителей в качестве "живого щита".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 15:59Специальная военная операция на Украине
Уголовное дело украинской диверсионной группы "Медведи" передано в суд ДНР
 
В миреМариупольКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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