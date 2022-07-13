https://ria.ru/20220713/azovstal-1802216308.html

Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению

Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению - РИА Новости, 13.07.2022

Пленный командир нацбата рассказал о лживых обещаниях Киева по освобождению

Киевский режим на протяжении почти трех месяцев обещал боевикам, окруженным на "Азовстали" в Мариуполе, что освободит их после получения финансовой и военной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:30

2022-07-13T15:30

2022-07-13T16:19

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киев

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МАРИУПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Киевский режим на протяжении почти трех месяцев обещал боевикам, окруженным на "Азовстали" в Мариуполе, что освободит их после получения финансовой и военной помощи от Запада, но в итоге пришлось сдаваться российским войскам, сказал РИА Новости пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов."Я только мог слышать - командиры отдельно находились. Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: "подождите два-три дня, подождите неделю", - заявил пленный боевик.По его словам, сначала в Киеве говорили, что для вывода боевиков из окружения нужны финансовые средства, затем - что ждут поставок вооружения для деблокады "Азовстали" из-за границы."Запад поставлял, поставлял (вооружение и финансы – ред.). (Владимир – ред.) Зеленский говорил, что все это необходимо для деблокады. Ну и деблокада закончилась предложением вашей стороны командованию "Азова" сдаться в плен на определенных условиях. …Нам просто сказали 16-го где-то - 17-го мая, что мы сдаемся в плен Российской Федерации", - отметил боевик.В начале июля СМИ в ДНР сообщили со ссылкой на источник, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" - боевиков из неонацистской группировки "Медведи SS", взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни направят в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера наказания.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Как сообщил ранее РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt, Киевом было отдано жесткое указание не сдавать Мариуполь, поэтому крупные силы противника и попали в окружение. В Минобороны ранее неоднократно отмечали, что киевский режим использует тактику "городов-крепостей", которую применяли нацисты во время Великой Отечественной войны. Кроме того, украинские националисты насильно удерживали в Мариуполе мирных жителей в качестве "живого щита".

https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html

https://ria.ru/20220622/azovstal-1797386271.html

https://ria.ru/20220705/sud-1800438653.html

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"Сказали, что мы сдаемся в плен": командир нацбатальона Кравцов о действиях ВСУ "Сказали, что мы сдаемся в плен": командир нацбатальона Кравцов о действиях ВСУ 2022-07-13T15:30 true PT1M00S

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)