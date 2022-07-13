https://ria.ru/20220713/avtovaz-1802108463.html
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend - РИА Новости, 13.07.2022
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:03
2022-07-13T09:03
2022-07-13T09:08
экономика
авто
автоваз
тольятти
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости."АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220706/avtovaz-1800676302.html
тольятти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, автоваз, тольятти
09:03 13.07.2022 (обновлено: 09:08 13.07.2022)
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации