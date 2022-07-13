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"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend - РИА Новости, 13.07.2022
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"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend - РИА Новости, 13.07.2022
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:03
2022-07-13T09:08
экономика
авто
автоваз
тольятти
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости."АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - отмечается в сообщении.
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экономика, авто, автоваз, тольятти
09:03 13.07.2022 (обновлено: 09:08 13.07.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации

© Фото : LadaАвтомобиль Lada Niva Legend
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Lada
Автомобиль Lada Niva Legend. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости."АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - отмечается в сообщении.
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