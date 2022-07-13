https://ria.ru/20220713/avtovaz-1802108463.html

"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend - РИА Новости, 13.07.2022

"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:03

2022-07-13T09:03

2022-07-13T09:08

экономика

авто

автоваз

тольятти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592596089_0:106:1400:894_1920x0_80_0_0_bb0b952bfc6fcfb445d1f02806eada9e.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости."АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220706/avtovaz-1800676302.html

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, автоваз, тольятти