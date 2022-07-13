https://ria.ru/20220713/aviatsiya-1802152008.html
Российская авиация уничтожила за сутки 11 пунктов управления ВСУ
Российская авиация уничтожила за сутки 11 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Российская авиация уничтожила за сутки 11 пунктов управления ВСУ
Российская боевая авиация уничтожила за сутки на Украине 11 пунктов управления войсками и подразделения артиллерии в 102 районах, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:06
2022-07-13T12:06
2022-07-13T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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донбасс
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила за сутки на Украине 11 пунктов управления войсками и подразделения артиллерии в 102 районах, сообщило в среду Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220713/vks-1802146515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донбасс, украина
12:06 13.07.2022 (обновлено: 13:21 13.07.2022)
Российская авиация уничтожила за сутки 11 пунктов управления ВСУ
Российская авиация уничтожила за сутки на Украине 11 пунктов управления войсками