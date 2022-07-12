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На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации - РИА Новости, 12.07.2022
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На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации
На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации
Уголовное дело по статьям госизмена и призывы к изменению госграниц заведено на Украине против журналиста из Винницкой области за "антиукраинские" публикации,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:55
2022-07-12T17:55
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статьям госизмена и призывы к изменению госграниц заведено на Украине против журналиста из Винницкой области за "антиукраинские" публикации, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины."Сообщено о подозрении гражданину Украины в публичных призывах к изменению границ территории Украины и государственной измене. По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, которое систематически публиковало материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, после начала спецоперации России на Украине журналист оправдывал действия российских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:55 12.07.2022
 
На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации

На Украине завели уголовное дело против журналиста за антиукраинские публикации

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статьям госизмена и призывы к изменению госграниц заведено на Украине против журналиста из Винницкой области за "антиукраинские" публикации, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
"Сообщено о подозрении гражданину Украины в публичных призывах к изменению границ территории Украины и государственной измене. По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, которое систематически публиковало материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, после начала спецоперации России на Украине журналист оправдывал действия российских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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