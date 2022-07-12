На Украине завели дело против журналиста за антиукраинские публикации
На Украине завели уголовное дело против журналиста за антиукраинские публикации
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статьям госизмена и призывы к изменению госграниц заведено на Украине против журналиста из Винницкой области за "антиукраинские" публикации, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
"Сообщено о подозрении гражданину Украины в публичных призывах к изменению границ территории Украины и государственной измене. По данным следствия, мужчина с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, которое систематически публиковало материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, после начала спецоперации России на Украине журналист оправдывал действия российских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.