https://ria.ru/20220712/zavaly-1801850557.html

После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами

После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами - РИА Новости, 12.07.2022

После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами

Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:25

2022-07-12T07:25

2022-07-12T07:27

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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев."Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами", - сказал Леонтьев.Ранее он сообщал РИА Новости об одном погибшем - подростке-инвалиде, который дежурил у склада с гуманитарной помощью, рядом с которым попала ракета HIMARS, выпущенная со стороны Украины по Новой Каховке. По его словам, были уничтожены сотни квартир. Позднее Леонтьев уточнил, что погибли два человек, еще четыре пропали без вести.

https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, херсонская область