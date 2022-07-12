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После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами - РИА Новости, 12.07.2022
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После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами - РИА Новости, 12.07.2022
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами
Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:25
2022-07-12T07:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев."Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами", - сказал Леонтьев.Ранее он сообщал РИА Новости об одном погибшем - подростке-инвалиде, который дежурил у склада с гуманитарной помощью, рядом с которым попала ракета HIMARS, выпущенная со стороны Украины по Новой Каховке. По его словам, были уничтожены сотни квартир. Позднее Леонтьев уточнил, что погибли два человек, еще четыре пропали без вести.
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в мире, украина, херсонская область
07:25 12.07.2022 (обновлено: 07:27 12.07.2022)
 
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами

Глава ВГА Леонтьев: после удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще остаются под завалами

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев.
"Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами", - сказал Леонтьев.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 02:12
Полянский осудил удар американской РСЗО HIMARS по Новой Каховке
Ранее он сообщал РИА Новости об одном погибшем - подростке-инвалиде, который дежурил у склада с гуманитарной помощью, рядом с которым попала ракета HIMARS, выпущенная со стороны Украины по Новой Каховке. По его словам, были уничтожены сотни квартир. Позднее Леонтьев уточнил, что погибли два человек, еще четыре пропали без вести.
 
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