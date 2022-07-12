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После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами - РИА Новости, 12.07.2022
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами
Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:25
2022-07-12T07:25
2022-07-12T07:27
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Многие люди еще находятся под завалами после украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев."Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами", - сказал Леонтьев.Ранее он сообщал РИА Новости об одном погибшем - подростке-инвалиде, который дежурил у склада с гуманитарной помощью, рядом с которым попала ракета HIMARS, выпущенная со стороны Украины по Новой Каховке. По его словам, были уничтожены сотни квартир. Позднее Леонтьев уточнил, что погибли два человек, еще четыре пропали без вести.
https://ria.ru/20220712/polyanskiy-1801843983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, херсонская область
07:25 12.07.2022 (обновлено: 07:27 12.07.2022)
После удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще находятся под завалами
Глава ВГА Леонтьев: после удара ВСУ по Новой Каховке многие люди еще остаются под завалами