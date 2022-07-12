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Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/zasedanie-1802022864.html
Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке
Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022
Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке
Следует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими войсками Новой Каховки, вина за эту трагедию лежит на Вашингтоне,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:45
2022-07-12T16:59
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Следует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими войсками Новой Каховки, вина за эту трагедию лежит на Вашингтоне, сообщил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
16:45 12.07.2022 (обновлено: 16:59 12.07.2022)
 
Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке

Лидер эсеров Миронов предложил созвать заседание Совбеза ООН из-за обстрела Новой Каховки

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Следует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими войсками Новой Каховки, вина за эту трагедию лежит на Вашингтоне, сообщил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Предлагаю созвать заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Новой Каховки… Вина за этот варварский теракт против мирного населения лежит на Вашингтоне и его марионетках из Киева", - написал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Власти рассказали о разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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