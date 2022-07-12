https://ria.ru/20220712/zasedanie-1802022864.html

Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке

Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке - РИА Новости, 12.07.2022

Миронов предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Новой Каховке

Следует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими войсками Новой Каховки, вина за эту трагедию лежит на Вашингтоне,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:45

2022-07-12T16:45

2022-07-12T16:59

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Следует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом украинскими войсками Новой Каховки, вина за эту трагедию лежит на Вашингтоне, сообщил глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801889255.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"