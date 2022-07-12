https://ria.ru/20220712/yugra-1802029677.html

В Югре ввели выплаты до одного миллиона рублей для участников спецоперации

В Югре ввели выплаты до одного миллиона рублей для участников спецоперации - РИА Новости, 12.07.2022

В Югре ввели выплаты до одного миллиона рублей для участников спецоперации

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердило порядок предоставления единовременных выплат для жителей региона, участвующих в специальной... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:00

2022-07-12T17:00

2022-07-12T17:12

общество

россия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердило порядок предоставления единовременных выплат для жителей региона, участвующих в специальной военной операции (СВО) на территории Украины, ДНР, ЛНР, сообщает пресс-служба правительства региона."Согласно постановлению правительства Югры, правом на получение единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей обладают граждане, заключившие в добровольном порядке договор с министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции и получившие ранение средней и легкой степени тяжести, в размере 1 миллион рублей – получившие ранение тяжелой степени", - говорится в сообщении.Уточняется, что выплата в 3 миллиона рублей установлена для членов семей погибших добровольцев. Согласно документу, средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи, санаторно-курортного лечения или восстановительной терапии, приобретение транспортного средства, погашение кредитов разных типов, ремонт жилья, приобретение предметов первой необходимости или открытие собственного дела.Помимо этого, правом на единовременную выплату могут воспользоваться жители округа, заключившие с 24 февраля с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе спецоперации – 250 тысяч рублей предоставляется при заключении контракта, аналогичную сумму гражданин получит при выполнении условий контракта по возвращении в округ.Также, по данным правительства, югорчане, прервавшие трудовую деятельность в связи с заключением контракта, смогут претендовать на субсидии – за ними сохранятся рабочие места, а часть расходов работодателя по оплате труда может быть возмещена.

https://ria.ru/20220708/soglasheniya-1801151568.html

https://ria.ru/20220709/surgut-1801413509.html

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общество, россия