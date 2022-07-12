https://ria.ru/20220712/yasinovataya-1802000124.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 16.10 выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:26

2022-07-12T16:26

2022-07-12T16:36

в мире

ясиноватая

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/dnr-1801961326.html

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина