https://ria.ru/20220712/yasinovataya-1802000124.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 16.10 выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:26
2022-07-12T16:26
2022-07-12T16:36
в мире
ясиноватая
украина
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 выпустили восемь ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/dnr-1801961326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина
16:26 12.07.2022 (обновлено: 16:36 12.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой восемь ракет из "Града"