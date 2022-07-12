https://ria.ru/20220712/yakutiya-1801965351.html

Всадникам с Полюса холода осталось преодолеть 300 километров до Москвы

Всадникам с Полюса холода осталось преодолеть 300 километров до Москвы - РИА Новости, 12.07.2022

Всадникам с Полюса холода осталось преодолеть 300 километров до Москвы

До завершения конного похода Полюс холода - Москва осталось 300 километров, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:36

2022-07-12T15:36

2022-07-12T15:36

общество

владимир федоров

москва

владимирская область

оймяконский улус

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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. До завершения конного похода Полюс холода - Москва осталось 300 километров, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.По его словам, в настоящее время они с сыном добрались на якутских лошадях до Владимирской области.В свою очередь, якутский бизнесмен Владимир Федоров, который помогал всадникам на протяжении маршрута и предоставил машину для сопровождения, заявил, что испытывает гордость от участия в историческом проекте. "Такой длинный сложный путь осилит не каждый, поэтому народ его и назвал "Алгыстаах айан" - "Благословенный путь", - отметил он в Telegram.Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к Винокурову присоединился сын Дархан, часть пути он преодолеет вместе с отцом.Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше 30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.

https://ria.ru/20220530/pokhod-1791713913.html

москва

владимирская область

оймяконский улус

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общество, владимир федоров, москва, владимирская область, оймяконский улус