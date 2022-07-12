Всадникам с Полюса холода осталось преодолеть 300 километров до Москвы
Участник похода: всадникам с Полюса холода осталось преодолеть 300 километров до Москвы
Табун якутских лошадей. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. До завершения конного похода Полюс холода - Москва осталось 300 километров, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.
По его словам, в настоящее время они с сыном добрались на якутских лошадях до Владимирской области.
"Далее уже Москва, осталось 340 километров. Чувствуем себя хорошо, с лошадьми все в порядке. Погода жаркая. Спасибо РИА Новости за то, что вот уже полгода вы освещаете о ходе нашего путешествия", - сказал он.
В свою очередь, якутский бизнесмен Владимир Федоров, который помогал всадникам на протяжении маршрута и предоставил машину для сопровождения, заявил, что испытывает гордость от участия в историческом проекте. "Такой длинный сложный путь осилит не каждый, поэтому народ его и назвал "Алгыстаах айан" - "Благословенный путь", - отметил он в Telegram.
Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к Винокурову присоединился сын Дархан, часть пути он преодолеет вместе с отцом.
Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше 30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.