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Страны Европы с марта более 40 раз отказали России в выдаче преступников - РИА Новости, 12.07.2022
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Страны Европы с марта более 40 раз отказали России в выдаче преступников
Страны Европы с марта более 40 раз отказали России в выдаче преступников - РИА Новости, 12.07.2022
Страны Европы с марта более 40 раз отказали России в выдаче преступников
Европейские страны с марта по май этого года более 40 раз отказывали России в экстрадиции преступников, а некоторые страны не скрывали "политическую... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:40
2022-07-12T15:29
европа
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европейские страны с марта по май этого года более 40 раз отказывали России в экстрадиции преступников, а некоторые страны не скрывали "политическую мотивированность своих решений", пишет "Коммерсантъ" с ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры."Если за первые два месяца 2022 года надзор получил только четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, причем все они были связаны с объективными причинами, то в марте — мае этого года последовало уже 43 отказа, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года", — отметили там в ответ на запрос газеты.Только Германия за это время отказалась выдать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности.Также в ведомстве указали, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали "политическую мотивированность своих решений", хотя в большинстве случаев официальными причинам были "противоречие экстрадиции правовым принципам" или "неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц"."К сожалению, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности", — заявили в пресс-службе.В конце июня сообщалось, что девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдать России преступников, находящихся в розыске. По словам генпрокурора Игоря Краснова, некоторые зарубежные коллеги готовы в целом отказаться от взаимодействия с Россией в борьбе с преступностью. Замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов позднее отмечал, что Запад из-за русофобии отказывается выдавать Москве обвиняемых в убийствах, изнасилованиях и наркоторговле.
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европа, генеральная прокуратура рф, россия
09:40 12.07.2022 (обновлено: 15:29 12.07.2022)
 
Страны Европы с марта более 40 раз отказали России в выдаче преступников

"Ъ": страны Европы за три месяца отказали России в выдаче преступников более 40 раз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европейские страны с марта по май этого года более 40 раз отказывали России в экстрадиции преступников, а некоторые страны не скрывали "политическую мотивированность своих решений", пишет "Коммерсантъ" с ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
"Если за первые два месяца 2022 года надзор получил только четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, причем все они были связаны с объективными причинами, то в марте — мае этого года последовало уже 43 отказа, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года", — отметили там в ответ на запрос газеты.
Только Германия за это время отказалась выдать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности.
Также в ведомстве указали, что многие государства, включая Австрию, Германию, Великобританию, Италию, Польшу и Чехию, не скрывали "политическую мотивированность своих решений", хотя в большинстве случаев официальными причинам были "противоречие экстрадиции правовым принципам" или "неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц".
"К сожалению, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности", — заявили в пресс-службе.
В конце июня сообщалось, что девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдать России преступников, находящихся в розыске. По словам генпрокурора Игоря Краснова, некоторые зарубежные коллеги готовы в целом отказаться от взаимодействия с Россией в борьбе с преступностью. Замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Сергей Плохов позднее отмечал, что Запад из-за русофобии отказывается выдавать Москве обвиняемых в убийствах, изнасилованиях и наркоторговле.
Мира Тэрада
10 июня, 14:32
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ЕвропаГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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